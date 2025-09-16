El reciente episodio del ‘Desafío’ de Caracol Televisión, transmitido el 15 de septiembre, se convirtió en tema de debate entre los seguidores del ‘reality’ y en redes sociales, luego de que la atleta Mencho recibiera el chaleco de sentencia, un giro inesperado en la estrategia del juego que causó reacciones tanto dentro como fuera del programa.

La decisión sorprendió a la participante y a sus compañeros, quienes cuestionaron la alteración del orden previamente establecido en la competencia. El conflicto comenzó cuando Leo, integrante del equipo Alpha, informó a la escuadra naranja que Mencho sería enviada a la zona conocida como “Muerte”.

La noticia desencadenó un enfrentamiento inmediato con Rosa y Zambrano, causaron tensión en la dinámica de la escuadra y dejando en evidencia las discrepancias entre los miembros del equipo sobre las decisiones estratégicas. Parte de la discusión fue escuchada por el equipo Omega, amplificando aún más la polémica.

Mencho, visiblemente incómoda, cuestionó la modificación en el orden de ingreso de las mujeres al Box Negro, mostrando su descontento de manera directa: “¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, ¿Mencho? Supuestamente, venía Rosa, venía Grecia, de terceras iba yo y de últimas Yudisa, ¿ahora por qué se voltea la torta?”, expresó la participante, dejando claro su desacuerdo con la decisión tomada por sus contrincantes.

La reacción de la atleta causó también un notable impacto en redes sociales. Mientras algunos seguidores expresaban apoyo a Mencho, otros compartían críticas que rápidamente se hicieron virales. Comentarios como: “Botón de los que creen se lo merecía”, o “Dios mío, concédeme el milagro que Mencho se vaya a hacerle comida al esposo”, reflejaban la diversidad de opiniones de la audiencia sobre la situación. Incluso hubo comentarios irónicos respecto a la intervención de Rosa: “Rosa: Y el próximo chaleco que venga te lo pongo de primera viva Rosa”.

¿A qué se dedica eñ esposo de Mencho, del ‘Desafío’ 2025?

En medio de la controversia, Edinson Angulo, conocido como Chann y esposo de Mencho, intervino desde sus redes sociales para manifestar su respaldo incondicional a la atleta.

A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje motivacional en colaboración con Caracol Televisión y el ‘Desafío’, afirmando: “Vamos a demostrar la maestría deportiva. Vamos con toda amor”, reforzando su confianza en el desempeño de su esposa sin entrar en detalles sobre la disputa, lo que causó controversia en redes sociales.

Angulo es atleta profesional y entrenador principal de crossfit, comparte su experiencia también a través de sus redes sociales.

La entrega del chaleco no solo provocó malestar en Mencho, sino que también evidenció el descontento de su equipo, que continúa cuestionando la misión que ella cumplió como La Elegida del programa. Esta situación refleja las tensiones internas que se producen en el ‘reality’, donde las estrategias de juego pueden cambiar de manera inesperada y poner a prueba tanto a los participantes como a sus relaciones dentro del equipo.

La polémica ha trascendido más allá del programa, ya que los comentarios en redes sociales continúan debatiendo si la decisión de enviar a Mencho a Muerte fue justa o una jugada estratégica de los contrincantes. La viralización de las publicaciones demuestra cómo las acciones de los concursantes se convierten en tema de conversación inmediata entre los seguidores del ‘reality’, causando interacción y participación masiva.

El impacto de este suceso recuerda que, en este tipo de ‘reality shows’, cada decisión puede alterar dinámicas, causa controversia y mantener al público pendiente de cada movimiento, consolidando la mezcla de competencia, estrategia y emociones que caracteriza al ‘Desafío’ de Caracol Televisión.

