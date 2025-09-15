La competencia culinaria más vista del país sigue avanzando y cada episodio trae consigo nuevas sorpresas, alegrías y momentos difíciles para los participantes. En el capítulo de esta noche, todo indicaría que el eliminado de ‘Masterchef‘ sería la comediante antioqueña Valeria Aguilar, quien se convertiría en la novena persona en abandonar la cocina más famosa del mundo.

La jornada no fue nada fácil para los concursantes que quedaron en riesgo de eliminación. Junto a Valeria, también se encuentran Raúl Ocampo, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichincho, quienes no tuvieron su mejor semana dentro del ‘reality’.

Los errores acumulados en sus preparaciones los llevaron al reto de eliminación, en el que debieron demostrar una vez más sus habilidades y creatividad con los ingredientes que les entregó el programa.

Aunque Valeria recibiría apoyo desde el balcón, la comediante no lograría presentar un plato a la altura de la competencia. Según trascendió, la preparación careció de técnica y de la explosión de sabores que los jurados buscan en esta etapa del concurso.

Por ello, todo apuntaría a que Aguilar tendría que despedirse este lunes 15 de septiembre, dejando un vacío en el programa, pues se ha ganado el cariño del público y de sus compañeros con su energía, espontaneidad y buen humor.

La salida de Valeria no pasaría desapercibida entre los concursantes. Quienes se verían más afectados con esta decisión del jurado serían Valentina Taguado y Raúl Ocampo, quienes han compartido momentos muy cercanos con la comediante a lo largo de las grabaciones. Su ausencia significaría una pérdida importante en cuanto al ánimo y la complicidad dentro del grupo.

¿Quién es Valeria Aguilar, de ‘Masterchef’?

Valeria Aguilar es una joven creadora de contenido nacida en Bello, Antioquia, que a sus 27 años ha logrado consolidar una comunidad digital sólida y fiel. En Instagram suma más de 813.000 seguidores, mientras que en TikTok ya supera los 682.900, cifras que hablan de su alcance y conexión con el público.

Su estilo de humor fresco y cercano le ha permitido destacarse en un medio cada vez más competitivo. A través de sus videos, Valeria recrea situaciones cotidianas con un toque cómico que provoca identificación entre sus seguidores. Sus ‘sketches’ sobre la vida diaria, los enredos familiares y las particularidades de la cultura colombiana han sido clave para que su carrera digital crezca de manera constante.

Uno de los elementos más entrañables de su contenido es la participación de su padre, un apasionado hincha del Atlético Nacional, que ha logrado convertirse en figura recurrente dentro de los clips.

Padre e hija interpretan personajes, parodian escenas de telenovelas colombianas y muestran momentos espontáneos de su vida familiar. Esa química natural entre ambos ha conquistado a miles de seguidores, quienes disfrutan de ver cómo el humor se convierte en un puente para fortalecer su relación.

Además de su faceta como creadora digital, Valeria ha apostado por su desarrollo artístico. Actualmente se encuentra estudiando actuación e improvisación, dos disciplinas que le han permitido expandir sus capacidades expresivas y que, de hecho, influyeron en su paso por ‘Masterchef‘.

