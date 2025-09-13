El posible romance entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar ha sido uno de los más comentados desde que compartieron pantalla en ‘Masterchef’. Aunque su participación en el programa no los coronó como ganadores, el paso por el popular concurso les dejó una conexión mucho más valiosa que cualquier trofeo.

Ahora, lejos de las presiones de la competencia, los dos exparticipantes han decidido mantener esa cercanía y compartiendo con el público la química que nació entre ollas y sartenes. Este paso, que para muchos confirmaría su noviazgo, ha sido recibido con gran entusiasmo por sus seguidores.

A través de un video, Yepes y Escobar invitaron a sus fans a replicar una receta especial para el Día de Amor y Amistad, demostrando que su paso por MasterChef no fue en vano. La preparación de una pasta fetuccini se convirtió en el pretexto perfecto para exhibir su conexión, la cual fue publicada en las redes sociales de la artista para que los internautas puedan hacerla.

Entre risas, gestos de complicidad y bromas, dejaron claro que su relación va más allá de un simple proyecto de colaboración. El video, que rápidamente se volvió viral, no solo inspiró a sus seguidores a cocinar, sino que también los hizo testigos de una cercanía auténtica y llena de afecto.

La dinámica entre Yepes y Escobar en el video captó la atención de miles de usuarios. Lejos de ser un acto forzado, la naturalidad con la que interactuaban fue la clave del éxito. Se notaba la confianza, el apoyo mutuo y, sobre todo, la felicidad de compartir un espacio tan íntimo como la cocina.

“Me encanta que ella es toda coqueta y él todo tímido“, “la vida da revancha. Le anularon ese gol a Mario Alberto y ahora mete este olímpico”, “él es muy serio, ella es muy coqueta. Los dos son muy caleños. Hermosa pareja” y “gol de Yepes”, son algunos de los comentarios de los internautas en el ‘post’ compartido por la actriz.

¿Cuánto tiempo se cocina el fetuccini?

Para saber cuánto tiempo se cocina el fetuccini, lo primero que debe tener en cuenta es el tipo de pasta que tiene. Si es pasta seca, que es la más común en los supermercados, el tiempo de cocción oscila entre los 10 y 13 minutos. En cambio, si va a usar pasta fresca, que suele tener una textura más suave y un color más claro, el tiempo es mucho más corto, generalmente entre 2 y 4 minutos. Sin embargo, estos tiempos son solo una guía, ya que pueden variar según la marca y el grosor de la pasta, por lo que siempre es recomendable seguir las instrucciones del paquete.

La mejor manera de saber si su fetuccini está listo es probarlo. Un error muy común es confiar únicamente en los minutos, pero esto puede llevar a una pasta demasiado blanda. Al probarla, busque una textura ‘al dente’, que significa al diente en italiano. Esto se traduce en una pasta que está suave por fuera, pero que aún ofrece una ligera resistencia al morderla. Si nota que la pasta aún está dura, déjela en el agua por un minuto más y vuelva a probar.

