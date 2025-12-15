La excandidata a Señorita Antioquia, Laura Gallego, conocida como ‘Miss bala’, volvió a estar en el centro de la conversación pública, esta vez no por su participación en certámenes de belleza, sino por su salto a la política.

Sigue a PULZO en Discover

La mujer, cuya aspiración al Concurso Nacional de Belleza terminó de forma abrupta, anunció que se postulará como candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, luego de la polémica que rodeó su salida del certamen.

(Vea también: ‘Miss Bala’ arremete contra Gabriela Tafur tras su regaño y saca a relucir a su suegro)

Su renuncia se produjo después de que circularan en redes sociales varios videos antiguos en los que expresaba opiniones políticas contundentes, algunas de ellas catalogadas como apología del delito, al referirse de manera violenta a figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde Daniel Quintero, además de manifestar abiertamente su rechazo a la izquierda.

Lee También

La controversia fue tal que el Concurso Nacional de Belleza decidió aceptar su dimisión, convirtiéndose en la primera vez que Antioquia no tiene representante en este concurso por este tipo de situación.

Pese a las críticas y al impacto mediático del escándalo, la excandidata ha insistido en que no se arrepiente de sus posturas y que siempre ha sido coherente con sus convicciones. Lejos de guardar silencio, decidió capitalizar la polémica y dar un paso más allá, anunciando oficialmente su incursión en la política electoral.

Laura Gallego anuncia que será candidata a la Cámara de representantes

A través de sus redes sociales, la mujer compartió varios mensajes en los que se autodenomina como “radical”, reivindicando ese calificativo como una defensa de los valores tradicionales.

“Hoy en día le llaman radical a alguien con valores tradicionales y sentido común. Soy la radical y desde Antioquia vamos a enderezar a Colombia”, escribió, acompañando el mensaje con los colores de Cambio Radical y el número de lista CR-106.

En otro de sus pronunciamientos, profundizó en su discurso ideológico, afirmando que se siente orgullosa de ser una mujer católica y con mucho carácter fuerte, criada en una familia antioqueña donde —según sus palabras— se inculcaron principios como el trabajo honesto, la verdad y el respeto.

Hoy en día le llaman RADICAL a alguien con valores tradicionales y sentido común! Soy LA RADICAL y desde Antioquia vamos a enderezar a Colombia💙❤️ CR-106 pic.twitter.com/6FNcTOoNG1 — Laura Gallego Solís (@LauraGallegoSo2) December 15, 2025

“Soy de esas personas para las que la palabra vale”, expresó, agregando que considera que valores como el respeto a los padres y la moral no son conceptos del pasado, sino formas de vida vigentes.

La ahora aspirante política también lanzó fuertes críticas contra la clase dirigente, asegurando que para sacar a los delincuentes de las calles primero hay que “sacarlos del gobierno”, y defendió abiertamente al sector empresarial, señalando que quienes lo critican deberían entender su papel en la generación de empleo y desarrollo.

Gallego se definió como ‘miniinfluencer’ y abogada, y reafirmó su intención de representar a Antioquia en el Congreso de la República bajo las banderas de Cambio Radical. Su anuncio ha generado reacciones divididas: mientras algunos la respaldan por su franqueza, otros cuestionan el tono y el contenido de sus declaraciones pasadas.

Lo cierto es que su caso marca un precedente inédito: de reina departamental a figura política emergente, en medio de una controversia que sigue dando de qué hablar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.