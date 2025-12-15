En la noche de este lunes 15 de diciembre se registró un incendio en la zona de restaurantes del centro comercial San Rafael, ubicado en el norte de Bogotá, hecho que causó preocupación entre visitantes y residentes del sector.

El incidente ocurrió en el área gastronómica del centro comercial, situado en la calle 134 con carrera 55.

Tras conocerse la situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá activó un amplio operativo para controlar la emergencia. A la zona llegaron unidades de las estaciones Ferias, Caobos Salazar y Central, que trabajaron de manera conjunta para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas del centro comercial.

#BOGOTÁ | Bomberos controlan un incendio de un establecimiento de comidas al interior del Centro Comercial San Rafael, en el norte de la ciudad. No se reportan personas lesionadas.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/5GWVOWvpRt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Para atender la situación, las autoridades también activaron el apoyo de los Equipos Técnicos de Rescate y del sistema de Aeronaves No Tripuladas SART, que permitió evaluar desde el aire el comportamiento del incendio y descartar riesgos estructurales adicionales.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Según información preliminar, la evacuación del centro comercial se hizo de manera oportuna, lo que evitó que clientes y empleados quedaran atrapados en la zona afectada.

El incendio fue controlado luego de varios minutos de labores, durante los cuales los bomberos trabajaron intensamente para sofocar las llamas y enfriar los puntos críticos.

