A la par de los descuentos de supermercados por diciembre, múltiples centros comerciales dieron aviso sobre los planes que tienen para el festejo de Velitas en Colombia y las dinámicas para la temporada de Navidad en el territorio Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Parque La Colina (Bogotá), Outlet Arauco Sopó, Parque Fabricato (Bello), Parque Arboleda (Pereira), Parque Alegra (Barranquilla) y Parque Caracolí (Bucaramanga) destaparon sus cartas de cara al festejo en cuestión.

Los establecimientos de Parque Arauco indicaron que están preparados para recibir a miles de visitantes durante la jornada, con propuestas que evocan la memoria y la nostalgia propias de la temporada:

Faroles, ambientación típica y activaciones familiares diseñadas para disfrutar colectivamente.

Música, presentaciones y experiencias que reviven los símbolos tradicionales de diciembre.

Escenografías y estaciones fotográficas para capturar el primer gran recuerdo navideño.

Promociones de temporada que impulsan las compras y facilitan adelantar detalles para la Navidad.

Esta combinación convierte la noche del 7 de diciembre en una experiencia completa: emocional, cultural y comercial, además de los planes previstos para las Novenas de Aguinaldos.

Lee También

“Luego del encendido oficial, cada ‘mall’ mantiene viva la atmósfera navideña con una agenda pensada para que los visitantes disfruten durante todo diciembre. Escenografías, shows, atracciones, desfiles y actividades temáticas permiten que la magia permanezca activa día a día”, indicó Parque Arauco sobre la programación.

Por su parte, el centro comercial Paseo Villa del Río, ubicado en el sur de Bogotá, instalará 800 faroles en un espacio cercano a los 500 metros cuadrados. Desde las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche se entregarán velas para que las familias puedan encender su farol y vivir esta costumbre con total seguridad.

El evento contará con la presentación de un coro navideño conformado por 20 niños de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, formados por el Club de Música bajo la dirección del maestro Jesús Ernesto Ochoa, licenciado en música, arreglista y compositor con más de 30 años de experiencia en la dirección de coros de niños en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

En el occidente de Bogotá, el centro comercial Diverplaza encendió oficialmente la temporada con el lanzamiento de ‘DiverCircus’, propuesta de fin de año con espectáculos en vivo, atracciones inmersivas, espacios sensoriales y recorridos temáticos pensados para el entretenimiento familiar y el disfrute comunitario.

“Queremos que cada familia viva la navidad como un momento de unión, alegría y magia. En Diverplaza, cada visita se convierte en una experiencia donde lo imposible se vuelve realidad y la ilusión vuelve a brillar en los ojos de grandes y chicos”, aseguró Camila Socarrás, gerente de mercadeo de Diverplaza.

La Navidad también se vive desde el celular, por eso este año, la App de Diverplaza se renueva con una dinámica que permitirá a los visitantes acumular DiverPuntos y canjear una colección exclusiva de peluches navideños: un tierno elefante, un oso polar y un conejo diseñados especialmente para esta época.

Por cada 3.000 DiverPuntos, los usuarios podrán llevarse uno de estos peluches coleccionables, además de acceder a bonos especiales, regalos sorpresa y beneficios adicionales pensados para acompañar sus compras decembrinas.

“Queremos que cada visita a Diverplaza tenga una recompensa. Estos peluches fueron creados como una colección limitada que sabemos será de las más buscadas esta navidad”, afirmó Camila Socarrás.

La sensación de la temporada llega con Balloon Express, una atracción de pelotas gigantes donde los adultos también pueden soltar la rutina y entrar en modo juego total.

En medio del mar de pelotas, los visitantes deberán asumir un único reto: encontrar la icónica pelota dorada, la llave para llevarse premios sorpresa y vivir un momento tan divertido como inolvidable.

Este es el panorama en los diferentes centros comerciales de Colombia para la fiesta de Velitas y de la temporada navideña para este año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.