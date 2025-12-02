La temporada navideña ya empieza a sentirse en los centros comerciales del país y, como cada año, estos espacios se preparan para sorprender a sus visitantes con montajes llenos de magia, diseño y creatividad. En este contexto, la quinta edición del Concurso de Decoración Navideña “Mall & Navidad 2025”, organizado por Mall & Retail, se consolida como un certamen para destacar el talento e innovación en la ambientación de estos espacios.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Avisan a visitantes de Parque La Colina y más centros comerciales: descuentos del 70 % y hasta bonos)

Este concurso no solo resalta la belleza y el impacto visual de las decoraciones, sino que también promueve el uso responsable de materiales, la sostenibilidad y la creación de experiencias memorables para los visitantes. La presidencia del jurado estará nuevamente a cargo del reconocido diseñador Ricardo Ávila, fundador de Espacios & Tendencias, considerado uno de los interioristas más influyentes de Latinoamérica.

Ávila explicó que el concurso busca mostrar el trabajo excepcional que hacer los centros comerciales en el país, que, según él, “están a la altura de los mejores del mundo”. Su enfoque combina elementos escenográficos y multisensoriales para evaluar no solo la estética de los montajes, sino también su capacidad para crear atmósferas envolventes que conecten emocionalmente con las familias.

Lee También

Bajo su dirección, el jurado calificará criterios como la creatividad, la innovación, la armonía visual, la sostenibilidad y la generación de experiencias inmersivas, aspectos cada vez más valorados por los consumidores.

(Lea también: Afamado centro comercial bogotano tendrá cambio extremo: sumará nuevos locales y restaurantes)

En esta edición participarán 35 de los principales centros comerciales de Bogotá, Soacha y Chía, de los cuales solo 10 serán seleccionados como finalistas para competir por el primer lugar el próximo 22 de diciembre.

Las propuestas finalistas deberán destacarse no solo por su impacto visual, sino también por su coherencia conceptual y su capacidad para integrar a las comunidades locales, un componente que este año cobra especial relevancia. El certamen busca reconocer aquellas decoraciones que logren equilibrar el arte del diseño con la responsabilidad ambiental, incorporando materiales reciclables y prácticas sostenibles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.