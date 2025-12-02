Diciembre empezó en Bogotá con un violento robo a una joyería ubicada en uno de los concurridos centros comerciales del sector de Chapinero. Según ha informado Citytv, cuatro individuos ingresaron al local armados y con maletas para transportar las joyas que sustraían. La audacia y violencia del acto, captado en video, ha provocado alarma en la ciudad, sobre todo en estas épocas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil: hay 4 muertos y cerca de 15 heridos)

Las primeras estimaciones sugieren que los delincuentes consiguieron llevarse joyas por un valor cercano a los 200 millones de pesos, según relató a Citytv. Esta planificación incluiría el conocimiento del surtido especial de la joyería previo a la temporada de compras, aumentando así el botín disponible.

Al respecto, una de las víctimas habló en el citado noticiero y dio detalles de lo que sucedió en el robo al local: “Rompen el vidrio y comienzan a robar todo lo que había en las vitrinas. Había mucha mercancía porque se había surtido para esta temporada”, destacó el hombre.

Lee También

En medio del asalto, la intervención de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) derivó en un tiroteo con los asaltantes que incluso dejó a uno de los escoltas herido. Este fue trasladado a un centro asistencial “y se encuentra fuera de peligro”.

Además, dio una principal hipótesis del hurto y cómo intentaron frustarlo en las instalaciones del centro comercial, donde hubo pánico y caos por lo sucedido: “Ellos ya sabían que nosotros vendíamos esa mercancía y nos tenían estudiados. Había alguien que ya había venido hace un tiempo y sospechamos de esa persona. Había unos escoltas en el fondo que eran de la UNP y alcanzaron a reaccionar y dispararon. Había un intercambio de disparos”.

Una vez consumado el asalto, la Policía y las unidades judiciales han emprendido un amplio operativo para dar con los responsables de este hecho. Las autoridades “están dando seguimiento inmediato a cada pista que ayude a esclarecer los detalles de este caso”, comentó el coronel Ricardo Chávez. Entre los elementos a disposición para la investigación, se cuentan los videos de seguridad del sector y los testimonios recogidos en el lugar del robo.

* Pulzo.com se escribe con Z