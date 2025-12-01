Un millonario robo se presentó en Bogotá sobre el mediodía del primero de diciembre. La Policía informó que sucedió en, Colors61, un centro comercial ubicado en Chapinero, donde hay varios locales pequeños. Una joyería fue el objetivo de los ladrones.

El teniente coronel de la Policía, Ricardo Cháves, aseguró que cinco criminales irrumpieron en una joyería con armas de fuego e intimidan al trabajador de turno, luego de romper unas vitrinas para entrar. “Estas joyas estaría avaluadas, aproximadamente, en 30 millones de pesos”, aseguró el uniformado en Caracol Radio.

Durante la huida, los ladrones abrieron fuego y una persona resultó herida. Sin embargo, el tiro dio en su pantorrilla y se recupera, pues no fue grave. Por otra parte, los responsables no han sido capturados. La Policía trabaja en su identificación.

#BOGOTÁ | Hace pocos minutos se presentó un robo en un centro comercial de la localidad de Chapinero. De acuerdo con información de las autoridades, se robaron joyas avaluadas en más de 30 millones de pesos. En medio de la huida, los delincuentes dispararon y una persona resultó… pic.twitter.com/CzJ97JpfDl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

