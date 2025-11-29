Una grabación captó el momento en que sujetos armados querían despojar de una lujosa camioneta a un ciudadano en Bogotá. Los hechos se presentaron en el barrio de Quinta Paredes, localidad de Teusaquillo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan nuevo video de subteniente asesinada por expareja y sentido mensaje que dejó)

Las imágenes muestran a varios sujetos que bajaron del vehículo al conductor y lo golpearon en repetidas ocasiones, mientras uno de los delincuentes intentaba prender el automotor que no encendió.

En el video se observa a por lo menos cuatro sujetos que se subieron a otro carro para emprender la huida, sin antes hacer varios disparos al aire. Al parecer, gritos y alarmas activadas por la comunidad provocaron que los delincuentes se fueran del lugar.

Lee También

La víctima estaba acompañada de una mujer que también fue amedrentada y quien, al escuchar los sonidos de las balas, se arrastró para ponerse a salvo. La escena causó conmoción entre los vecinos del barrio.

Posteriormente, otras imágenes muestran que la Policía acudió al lugar; sin embargo, se desconoce si alcanzaron a atrapar a los responsables y si el conductor resultó herido.

#BOGOTÁ. Violento intento de hurto de camioneta la noche de este 28NOV, en el b/Quinta Paredes, loc/Teusaquillo. Sujetos armados que se movilizaban en un automóvil, bajaron al conductor y lo golpearon. No logran robarse el vehículo porque no les prendió. Huyeron del sitio… pic.twitter.com/SUCGz3sz5g — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 29, 2025

Accidente de motociclista en Bogotá

En otros hechos que ocurrieron en la noche del jueves 29 de noviembre, se reportó un accidente de una motociclista en la avenida Primero de Mayo con Villavicencio.

Según reportes de redes sociales, la mujer resultó gravemente herida y fue atendida por paramédicos que llegaron en una ambulancia. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

#BOGOTÁ. Reportan motera caída en la loc/Kennedy, Av. Villavicencio con Av. Primero de Mayo, sentido Oriente-Occidente. Bastante lesionada, es atendida por paramedicos de ambulancia. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/683JhYLXUD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 29, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z