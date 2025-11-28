En medio de una gran conmoción y fuerte controversia en Colombia, sigue en marcha la investigación del feminicidio de la subteniente del Ejército Nacional, María Camila Mora.

(Vea también: “Una verdad que no se cuenta”: habló exmilitar sobre subteniente asesinada en Cantón Norte)

La víctima, reconocida por su labor pionera como la primera mujer piloto de drones en el país, fue asesinada el 26 de noviembre de 2025, según informes de El Tiempo. El trágico suceso se conoció en el Cantón Militar Norte, en Bogotá, y movió a la sociedad colombiana tanto por su brutalidad como por las circunstancias que lo rodean.

Mora fue víctima del capitán Pablo Masmela, quien se habría quitado la vida posteriormente. Aun así, el caso tomó un rumbo más complejo y escandaloso por la presencia de un testigo presencial, otra subteniente, según la información disponible.

De igual manera, la presencia de armas en la habitación del capitán Masmela encendió múltiples cuestionamientos sobre el operativo de la investigación y el misterio detrás del caso. Esto despertó dudas sobre la transparencia en las averiguaciones y sobre el funcionamiento de la justicia en hechos de violencia de género.

Videos muestran cómo era la subteniente María Camila Mora

En el caso de la subteniente Mora, es importante resaltar su trayectoria sobresaliente en el Ejército Nacional y el esfuerzo con el que sacaba adelante su carrera como militar.

Videos de María Camila Mora, que circulan en redes sociales, permiten ver de cerca su vocación, su disciplina y el profundo compromiso que tenía con su carrera militar.

En uno de esos clips, grabado con motivo del Día de la Mujer, Mora relataba su camino dentro del Ejército: ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, obtuvo su grado como oficial de armas y complementó su formación con estudios en Relaciones Internacionales.

La subteniente María Camila Mora, asesinada en el Cantón Norte en Bogotá. pic.twitter.com/SdjrD4je0f — Angie (@Angie_ruiz26) November 29, 2025

“Para hoy ostentar el cargo que tengo, tuve que capacitarme en la escuela de aviación del Ejército en donde me capacité en aeronáutica, meteorología, aerodinámica y características técnicas-tácticas de las aeronaves no tripuladas”, aseguró Mora en la grabación.

Además, mencionaba a su madre como su mayor motivación, resaltando que de ella tomó la fuerza y la disciplina que guiaron su vida profesional y personal. Su mensaje transmitía convicción, orgullo y un profundo sentido de propósito.

“Yo considero que ella, donde quiera que esté, me acompaña, me guía y me da fuerzas para continuar cumpliendo metas, cumpliendo sueños, cumpliéndome a mi misma, a mi institución y, por qué no, siendo un ejemplo”, afirmó Mora.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: