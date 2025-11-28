La muerte de dos uniformados en el Cantón Norte continúa esclareciéndose y, hasta ahora, los detalles de lo que habría sucedido en el parqueadero de la institución se han conocido por voz de una testigo que habría presenciado el hecho.

Sigue a PULZO en Discover

Cabe mencionar que en la noche del miércoles 26 de noviembre, la muerte de dos oficiales se conoció por una llamada que recibió un militar, en la que le indicaron que se escucharon varios disparos en el parqueadero de la instalación militar.

(Vea también: “Una verdad que no se cuenta”: habló exmilitar sobre subteniente asesinada en Cantón Norte)

Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre y a una mujer sin signos vitales dentro de un sedán gris, ambos con impactos de bala. Las víctimas fueron identificadas como la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela, recientemente ascendido. La escena provocó desconcierto y múltiples hipótesis sobre lo sucedido.

Lee También

El testimonio de la testigo que se encontraba en la parte trasera del vehículo cambió la perspectiva de la investigación. Según Noticias Caracol, la mujer relató que presenció una fuerte discusión entre las víctimas, tras la cual el capitán Masmela habría disparado al menos cinco veces contra la subteniente Mora y, posteriormente, se quitó la vida. Este relato se ha convertido en la principal línea de investigación.

(Vea también: Dicen qué había en el carro del militar que mató a su ex en Cantón Norte; detalle estremece)

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 p. m. y, aunque no se han establecido con precisión todas las circunstancias, el testimonio ha sido clave para orientar la pesquisa. La situación ha reabierto el debate sobre la salud mental dentro de la institución militar y la importancia del acompañamiento psicológico a los uniformados.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, recordó que los procesos de incorporación incluyen evaluaciones psicológicas y que actualmente los uniformados cuentan con una “Línea de Defensa de la Vida” que brinda atención 24 horas a quienes presenten inestabilidad emocional.

Lee También

El capitán Masmela se había graduado un día antes de un curso clave para ascender al grado de mayor, mientras que la subteniente Mora prestaba servicio en el comando de drones en Tolemaida y había viajado a Bogotá para asistir a un concierto. Personas cercanas a la subteniente señalaron que ella habría terminado recientemente su relación con el capitán, hecho que podría haber influido en el trágico desenlace.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.