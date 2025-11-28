El país aún intenta comprender el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años atacado en Bogotá en hechos que han causado conmoción nacional. El caso, que avanza en manos de la Fiscalía, dejó al descubierto un nivel de violencia que sus familiares califican de “inhumano” y que ha marcado de manera devastadora a quienes lo amaban.

Jaime fue agredido en medio de un confuso episodio que involucra a varios jóvenes, y cuyo registro quedó grabado en videos que han circulado ampliamente. Las imágenes hacen parte del material probatorio con el que las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mientras avanza el proceso judicial, su familia enfrenta un duelo que, según describen, es imposible de dimensionar.

“Yo vi el cuerpo de mi hermano, era irreconocible”: el testimonio desgarrador del hermano de Jaime en una entrevista con La FM.

David Moreno, hermano de la víctima, también relató el drama que ha vivido desde el día del crimen y la forma en la que el horror de los hechos ha marcado a toda su familia.

“No he sido capaz de mirar los videos. Juan David, el amigo de Jaime, ha sido un ángel; él estaba muy ‘shockeado’. Siempre ha estado pendiente de nosotros, pero no ha podido volver a la universidad porque la situación ha sido muy difícil para él”.

Con la voz quebrada, recordó lo que ha significado enfrentarse a la crueldad con la que murió su hermano:

“Yo solo he llorado en esas audiencias. Estoy en un proceso de duelo muy difícil. El dolor se atenúa cuando pienso en cómo lo mataron… eso me derrumba, porque no lo tengo interiorizado: que alguien se le ocurrió matar a mi hermano”.

David describió a su hermano como su compañero de vida. Solo los separaban 22 meses de edad y, según contó, crecieron compartiéndolo todo. El vacío que deja su ausencia es indescriptible.

Uno de los momentos más dolorosos de su relato fue cuando habló de su madre, quien no ha logrado levantarse del golpe emocional.

“Es terrible… es el dolor más grande que le he visto a alguien experimentar. Ella casi no se puede parar de la cama, casi no puede dormir. Está con la mente vacía”.

El simple hecho de sentir la ausencia de Jaime dentro de la casa ha sido devastador para ella.

“Mi mamá sentir que él no está en la casa ha sido lo peor. Mi mamá está en una situación completamente inhumana”.

El testimonio del hermano evidencia que el asesinato no solo apagó la vida del joven, sino que dejó a toda una familia inmersa en un duelo que parece interminable.

¿En qué va el caso de Jaime Esteban Moreno?

Las autoridades han avanzado con rapidez en la judicialización de los presuntos responsables. Hasta ahora:

Dos jóvenes fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía les imputó homicidio agravado y lesiones personales, cargos que los señalados no aceptaron.

Los videos del ataque, testimonios de testigos y análisis forenses hacen parte del material probatorio.

Los señalados quedaron privados de la libertad, mientras continúa la recopilación de evidencia.

El proceso sigue en curso y la familia de Jaime espera que la justicia pueda dar respuestas claras sobre lo sucedido y garantizar una condena ejemplar.

