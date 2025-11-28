La familia Moreno se ha visto sumida de lleno en un doloroso proceso de duelo con la muerte de Jaime Esteban Moreno, víctima de una brutal agresión durante una fiesta de Halloween, una tragedia que avezadamente intentan unir con hilos de esperanza y justicia con la captura de varios implicados en el crimen de la madrugada del 30 de octubre en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Destapan razón de pelea de Juan Carlos Suárez con Jaime E. Moreno: “Puedo acabar con ese man”)

David Moreno, hermano de la víctima, ha narrado en una entrevista en La FM los momentos devastadores que siguieron a la agresión de su hermano en inmediaciones a la discoteca Before Club, en Bogotá. El manto de la normalidad que cubría la actividad de aquel día se rasgó de repente con una llamada a las 3:30 a. m. desde el hospital, dejando a la familia en un “estado de indefensión”, relata David.

“La noticia de la agresión tomó a todos totalmente por sorpresa”, explica David. Antes de partir hacia la fiesta, Jaime Esteban era un estudiante disciplinado con grandes planes para su futuro, como buscar opciones para un intercambio y una maestría en ciberseguridad.

Lee También

Al llegar al hospital, la percepción de incertidumbre alimentó el miedo de la familia. La madre de Jaime, preocupada y angustiada, temía por la vida de su hijo, quien en vida le temía a los procedimientos médicos: “Nunca pensé que fuera la última vez. El dolor es tan grande, es absurdo, era mi compañero de vida, él fue la persona con la que nací, era mayor un año. Tenía muchos amigos, pero era tímido.

David Moreno contó en la citada emisora qué fue lo último que supo de su hermano y cómo fue ese jueves cuando se cruzó con él antes de que saliera a la fiesta donde lamentablemente después pierde la vida.

“El llega tarde el 30 de octubre, yo estaba con unos amigos en la casa y estuve con él compartiendo, él se puso a estudiar antes de irse a la fiesta. Yo salí primero que él a las 7, mi mamá lo llevó a la casa de un amigo de él. Era alguien tan común en mi vida, que la ausencia es difícil, entonces la ausencia es completamente irrisoría para mi. Me despedí de beso en la cabeza. Nunca hubo señales, no hubo nada”, dijo.

Luego, Moreno contó cómo fue que él y si familia se enteraron de lo que estaba pasando esa noche y qué fue lo que pasó en esos momentos al darse cuenta que había sido golpeado. “Yo llevaba poco sin dormir, me acosté súper tarde, yo salía con él y él no aparecía y se le había descargado el celular. Mi mamá estaba desesperada, era muy angustiada. Me metí en el computador de él, en el WhatsApp y encuentro a un amigo. Él me dice no te vayas a asustar, pero lo golpearon unos manes, estamos en el hospital. Cogimos el carro hasta la clínica como hasta las 5:00 a. m., fue una madrugada dolorosa, mi hermano era muy nervioso, a él le daba pavor los procedimientos médicos, la sacada de sangre, fue muy duro”.

Finalmente, David relató que ha sido muy difícil sobrellevar ese proceso y comprender que su hermano ya no está en el mundo terrenal. Además, dio detalles de cómo quedó el cuerpo del joven después de la golpiza presuntamente dada por Juan Carlos Suárez y Ricardo González.

“Yo solo he llorado en esas audiencias, voy en un proceso de duelo muy difícil, el dolor se atenúa cuando lo mataron, que le quitaron la vida, eso me derrumba, porque no lo tengo interiorizado que alguien se le ocurrió matar a mi hermano. No encuentro una razón para pegarle de esa forma a mi hermano. Yo vi el cuerpo de Jaime, era irreconocible, ver la cara de él, ver algo así solo me parece inhumano”.

Los abogados Camilo Rincón y Francisco Bernate, que manejan la investigación, han señalado que existen elementos que sugieren que Paola Fernández tuvo un rol crucial en el ataque. Rincón declaró que “ella venía gritando y determinando el ataque”. Bernate agregó que la identificación de una quinta persona es crucial para comprender los hechos.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.