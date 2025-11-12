Durante la más reciente audiencia contra Juan Carlos Suárez, uno de los señalados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, la juez del caso reveló impactantes detalles de la historia clínica de la víctima, que evidencian la magnitud de la brutal golpiza que sufrió.

Al leer el documento médico, la funcionaria judicial describió el cuadro con el que Moreno ingresó al hospital: “Paciente en mal estado general con sangrado, con evidencia de múltiples traumas a nivel de cuero cabelludo, edema peri orbitario bilateral, marcado sangrado bucal y con Glasgow 5/15 a la valoración inicial”.

La juez explicó que ese puntaje corresponde a “un coma severo”, una condición crítica que deja al paciente sin respuestas neurológicas y con pronóstico reservado.

El diagnóstico de Jaime Esteban Moreno

La lectura del expediente médico estremeció la sala. Allí se detalló que el joven presentaba una fractura frontal deprimida y desplazada, hematoma epidural interhemisférico, además de hemorragias internas en el cráneo y signos de hipertensión endocraneana severa, que obligaron a los médicos a practicarle una craneotomía descompresiva de urgencia.

Sin embargo, pese al esfuerzo del equipo médico, Moreno no logró sobrevivir. “Durante el procedimiento se evidencia hematoma subdural drenado y contusiones múltiples frontotemporales izquierdas. El paciente presenta paro cardiorrespiratorio, se activa código azul, se realizan compresiones torácicas durante 25 minutos sin lograr retorno a la circulación. A las 18:58 se declara su fallecimiento”, leyó la juez ante el silencio de los presentes.

El caso continúa su curso judicial mientras la familia de Jaime Esteban Moreno exige justicia por un crimen que ha conmovido al país por su violencia y crueldad.

