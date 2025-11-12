El pasado viernes 7 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el tercer día de audiencias contra Juan Carlos Suárez Ortiz, investigado por su presunta participación en el homicidio agravado del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno.

Sigue a PULZO en Discover

La diligencia, que comenzó a las 8:30 a. m. de ese día, tenía como propósito definir si se imponía una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Siga en vivo la audiencia a Suárez este 12 de noviembre:

Lee También

Durante la sesión anterior a esa, la Fiscalía había solicitado la reclusión del acusado mientras avanzan las investigaciones. En la jornada, la defensa de Suárez presentó sus argumentos y documentos para demostrar que su cliente no representa un peligro para la sociedad ni riesgo de fuga, solicitando que no se imponga la medida.

Sin embargo, la audiencia del pasado viernes fue suspendida de manera imprevista debido a un accidente que sufrió el juez de control de garantías, quien tiene una discapacidad física y se cayó dentro de la sala de jueces.

El funcionario fue trasladado a la Fundación Santa Fe para recibir atención médica. Posteriormente, se supo que había sufrido una fractura y que tendría que ser reemplazado por otro juez.

Debido a este incidente, el proceso judicial fue aplazado y la audiencia se reprogramó para este miércoles 12 de noviembre desde las 9:00 a. m.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.