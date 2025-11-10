El homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo de la Universidad de los Andes continúa en investigación y, con la entrega de Ricardo Rafael González, se conocen nuevos detalles.

González se presentó voluntariamente ante la Fiscalía en su ciudad natal, Cartagena, mientras que Suárez Ortiz ya estaba bajo custodia y enfrentaba a la justicia. Aunque ambos fueron imputados por homicidio agravado, ninguno admitió los cargos.

Fiscalía señala que hubo acuerdo entre González y Suárez para atacar a Jaime E. Moreno

Según la Fiscalía General de la Nación, existen pruebas concluyentes de que el asesinato, ocurrido la noche del 31 de octubre de 2025 durante una fiesta de Halloween, fue el resultado de un acuerdo premeditado entre González y Juan Carlos Suárez Ortiz para atacar a Moreno Jaramillo.

Este planteamiento busca reafirmarse de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad y en los testimonios recogidos. La discoteca Before Club, lugar donde ocurrieron los hechos, está proporcionando todas las facilidades para revisar el material de video, según Caracol Radio.

Asimismo, un investigador cercano al expediente aseguró a El Tiempo que en dichas grabaciones no se evidencia un presunto acoso de parte de la víctima contra dos mujeres vinculadas al caso; una de ellas sería quien incitó al ataque.

La Fiscalía advirtió que hubo un “acuerdo” entre Ricardo González y Juan Carlos Suárez para atacar al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/R45q0YaW1h — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.