El estado anímico del joven de 23 años fue un factor determinante para su presentación ante la justicia. Según su representante legal, Marcela López, Ricardo González se encuentra en un profundo estado de depresión y angustia desde que se desencadenaron los hechos que culminaron con la muerte de Juan Esteban Moreno. Esta condición emocional fue uno de los motivos que la defensa esgrimió para justificar el tiempo que el joven estuvo evadiendo a las autoridades antes de tomar la decisión de entregarse este lunes.

La abogada López hizo hincapié en que González no solo ha estado sometido a la presión de la intensa búsqueda policial, sino también al peso de la conciencia y la situación mediática que rodea el caso. De acuerdo con las declaraciones, la presión de las especulaciones sobre su posible fuga al exterior, incluyendo rumores de doble nacionalidad, afectó aún más su ya deteriorado estado de salud mental. La entrega se presenta como un acto necesario para detener el sufrimiento personal y afrontar las consecuencias legales de sus actos.

“Está deprimido. Muy deprimido. Estuvo acompañado de su papá, que lo llevaba de la mano hasta el ingreso a la URI de Canapote (Cartagena) porque está muy afectado emocionalmente. Muy triste. No solo por la presión mediática, sino que entiende que se habla de la vida de un ser humano y eso lo acongoja enormemente porque a pesar de su postura y de lo que pudo o no haber ejecutado, es consciente del dolor que está pasando su familia y la de la víctima. El entiende y eso lo tiene muy afectado”, mencionó la abogada a Caracol Radio.

Además, Marcela López desmintió categóricamente que su defendido hubiera planeado abandonar el país, asegurando que la única motivación de su ausencia era el manejo de la crisis emocional y el temor que sentía. “Él está muy afectado emocionalmente con esta situación, es un muchacho muy joven que, ante todo, tuvo que tomar una decisión de afrontar la situación. Jamás fue su intensión salir del país”, afirmó la profesional a ese medio de comunicación.

Con esta entrega, la defensa busca demostrar la voluntad de Ricardo González de cooperar con la justicia y esclarecer su participación en los hechos. Se espera que, tras su presentación, se inicien las audiencias pertinentes donde se formalizarán los cargos en su contra. La abogada confía en que su colaboración y la aclaración de las circunstancias en torno a su supuesta huida permitirán un proceso legal más transparente y equitativo.

¿Qué delitos le imputarán a Ricardo González?

Ricardo González se presentó ante las autoridades para responder por su presunta participación en el caso de Juan Esteban Moreno, compareciendo en las instalaciones de la URI de Canapote (Cartagena). La diligencia judicial tiene como objetivo formalizar su imputación, que al igual que la del primer capturado, incluye el grave delito de homicidio agravado. Con su entrega, se inicia una etapa crucial del proceso, donde la Fiscalía detallará las pruebas y la conexión de González con los hechos que culminaron en la muerte de Moreno.

Es importante destacar que la situación judicial de González podría complicarse aún más, ya que se contempla la posibilidad de imputarle cargos adicionales por su condición de prófugo. Esta circunstancia agravaría su posición legal, independientemente de la acusación principal. Por ahora, el foco se mantiene en la audiencia de imputación, y se espera que las autoridades competentes revelen en las próximas horas más detalles sobre la evidencia recopilada y el desarrollo de las diligencias correspondientes para esclarecer completamente este caso.

