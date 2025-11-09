Autoridades militares confirmaron el secuestro de al menos cinco soldados del Ejército Nacional en el municipio de Tame, Arauca, una zona afectada por la presencia del ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Según reportes preliminares, citados por El Tiempo, los uniformados realizaban operaciones regulares cuando fueron interceptados por hombres armados, aunque versiones extraoficiales indican que se movilizaban en un bus intermunicipal.

Las autoridades adelantan operativos de búsqueda y coordinación con otros organismos de seguridad para establecer su paradero.

Este hecho se suma a otros secuestros ocurridos en la región, donde permanecen en cautiverio dos funcionarios de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y dos agentes de la Dijín, Yordyn Pérez Mendoza y Franque Hoyos Murcia, todos retenidos por el ELN.

Fuentes citadas por ese periódico indican que el grupo armado estaría condicionando las liberaciones a un intercambio por presos, lo que carece de viabilidad jurídica y complica las negociaciones de paz con el Gobierno.

Entre enero y noviembre de 2025 se han registrado 437 secuestros en Colombia: 304 civiles y 133 miembros de la Fuerza Pública.

De estos últimos, siete siguen en cautiverio, reflejando el repunte de esta práctica por parte de grupos armados ilegales en varias regiones del país.

