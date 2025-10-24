Tres integrantes del (Gaula) resultaron heridos en una arriesgada operación desplegada el 23 de octubre de 2025 en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá. Durante el operativo culminó con la captura de un supuesto jefe de banda delictiva, quien les propinó múltiples impactos de bala tras ser confrontado por los uniformados en uno de los conjuntos residenciales de la zona.

Según informa el Gaula Militar de Cundinamarca, el detenido, solicitado a nivel nacional por diversos delitos -entre ellos homicidio y extorsión a dos agricultores en Granadilla-, llegó en un vehículo 4×4 oscuro a un conjunto residencial. En ese instante, fue abordado por los uniformados, que se encontraban camuflados en otro coche estacionado cerca de la entrada del lugar, como se ve en uno de los videos difundidos por Blu Radio.

Ante la sorpresa, el presunto delincuente arremetió con su arma contra los militares. Quienes pese a resultar heridos, optaron por refrenar el lanzamiento de disparos, para prevenir daños colaterales. En su vehículo había tres mujeres quienes, afortunadamente, no sufrieron ningún daño.

“Momentos de tensión se vivieron durante el arresto de este individuo, quien no dudo en atacar a nuestros hombres poniendo en peligro sus vidas. A pesar de su violenta reacción, logramos llevar a buen término el operativo y las mujeres que le acompañaban no fueron atacadas”, declaró un portavoz oficial del Ejército Nacional a Blu Radio, mostrando solidaridad a los agentes heridos y su anhelo por su pronta recuperación.

La captura del sospechoso representa un golpe importante para las redes criminales en la capital del país, y aunque no se conocen detalles oficiales sobre la condición actual de los uniformados heridos, las autoridades se comprometieron a proporcionar más información en un futuro cercano.

El capturado fue identificado como César Augusto Buitrago Pérez, un soldado profesional retirado de 45 años,. Este hombre es señalado como responsable de un doble homicidio y uno de los casos de extorsión más resonados en Villahermosa, Tolima, como indicó el citado diario.

Las autoridades venían siguiéndolo hace tres años por su presunta vinculación a una de las redes de extorsión más poderosas del Tolima. En conjunto con otro soldado retirado de apellido Muñoz, habrían sido contratados para ejecutar a una pareja de agricultores granadilleros, quienes, al parecer, no cumplieron con el pago de la extorsión que se le había impuesto, como indicó el citado diario.

