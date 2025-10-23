Un violento enfrentamiento armado se registró este jueves 23 de octubre en el barrio Mazurén, al norte de Bogotá, durante un operativo del Gaula Militar de Cundinamarca, perteneciente al Ejército Nacional. Según reportes oficiales, las autoridades intentaban cumplir una orden de captura contra un hombre acusado de homicidio y extorsión.

El sujeto señalado intentó evadir la captura, desenfundó su arma y abrió fuego contra los efectivos que ejecutaban el procedimiento. El intercambio de disparos dejó tres militares heridos, generando alarma en la comunidad.

De acuerdo con la fuerza armada, dos de los uniformados sufrieron impactos de bala en las piernas, mientras que el tercero fue herido en el abdomen. Pese a la gravedad del ataque, el militar se salvó de un daño mayor gracias al chaleco protector que llevaba puesto durante el operativo.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales y permanecen en estado estable, según confirmaron fuentes oficiales. Por su parte, El Tiempo informó que el agresor fue capturado y actualmente se encuentra en proceso de judicialización.

#Atención | A esta hora, las autoridades se llevan al sujeto señalado de disparar contra tres integrantes del Gaula Militar Cundinamarca en el sector de Mazurén, norte de Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/MFzTpuv4ng — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 23, 2025

Hombre que atacó a militares iba con tres mujeres, según el Ejército

La institución se pronunció en un comunicado y aseguró que el hombre no se encontraba solo y dio más detalles del angustioso momento que vivieron los uniformados.

“Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado”, indicó el Ejército en un comunicado.

