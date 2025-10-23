La angustia se apoderó este 23 de octubre de Mazurén, barrio residencial del norte de Bogotá, por cuenta de una balacera en medio de un operativo del Gaula militar del Ejército Nacional. La situación dejó a tres miembros de la institución heridos y hubo una captura.

Un video recopilado por la revista Cambio mostró el momento en el que el Gaula, que se movilizaba en vehículos particulares, trataba de capturar a un presunto homicida. Las imágenes, filmadas desde un conjunto privado del sector en Suba, mostró cuando algunos de los agentes, vestidos de civiles, están tendidos en el suelo, mientras intentan socorrer a sus compañeros lesionados.

Otra filmación de una habitante del sector y que reveló revista Semana evidencia cuando el tiroteo terminó y las autoridades acordonaron la zona. A lugar llegaron patrullas de la Policía y otras unidades del Gaula, mientras los vecinos no comprendían qué había ocurrido.

“Esto está horrible, ¿qué pasó? No sé… Está lleno de policías y no dejan pasar; todo militarizado”, expresó una mujer que vive en Mazurén.

La balacera se produjo sobre la tarde de este jueves en medio de un operativo del Gaula militar para dar con la captura del presunto criminal señalado por homicidio. El objetivo huía en una camioneta, hasta que en la carrera 55 con calle 151 se vio rodeado por las unidades de las autoridades.

Para intentar escapar, el sospechoso desenfundó un arma y disparó contra los agentes desde el vehículo en el que se movilizaba. La situación desató la respuesta de los miembros del Ejército, lo que resultó en un feroz enfrentamiento.

Los tres militares heridos fueron remitidos a la Cardioinfantil y la Clínica del Trabajador, ya que tuvieron lesiones de consideración. Por su parte, el presunto homicida fue capturado y tendrá que responder, además de los delitos que le acusan, por atentar contra la fuerza pública y por porte ilegal de armas.

