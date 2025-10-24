La balacera que se produjo en la tarde del 23 de octubre de 2025 contra el Gaula Militar en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, dejó a un capturado identificado como César Augusto Buitrago Pérez, un soldado profesional retirado de 45 años, quien inició un tiroteo que dejó tres agentes heridos. Este hombre es señalado como responsable de un doble homicidio y uno de los casos de extorsión más resonados en Villahermosa, Tolima, según informó El Tiempo.

Antes de ser detenido, Buitrago, oriundo de Casablanca, Tolima, hirió a tres miembros del Gaula Militar. Mientras ingresaba a un conjunto residencial en un vehículo valuado en 189 millones de pesos. Allí, uniformados le piden que descienda de la camioneta y, ante esta solicitud, el exmilitar decide abrir fuego con una pistola 9 milímetros, de acuerdo con el rotativo.

El personal uniformado se desplazaba en un vehículo Chevrolet Aveo de color azul, identificado con placas OLM 017, con el cual habían hecho labores de vigilancia en la zona durante jornadas previas. Las autoridades inicialmente optaron por no accionar sus armas, dado que el individuo bajo seguimiento se encontraba acompañado por tres mujeres al momento de la intervención, según el periódico.

Las autoridades venían siguiéndolo hace tres años por su presunta vinculación a una de las redes de extorsión más poderosas del Tolima. En conjunto con otro soldado retirado de apellido Muñoz, habrían sido contratados para ejecutar a una pareja de agricultores granadilleros, quienes, al parecer, no cumplieron con el pago de la extorsión que se le había impuesto, como indicó el citado diario.

Buitrago es señalado por los delitos de homicidio, extorsión, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas y disparo sin necesidad de defensa legítima. En el operativo se incautaron su pistola, dos proveedores de la misma y un teléfono celular, según el informe periodístico.

Las pesquisas ahora se centran en identificar a las personas o estructuras criminales que contrataron a Buitrago y Muñoz y cuál era su papel dentro de la organización. Desde la Justicia se explicó que se está verificando sus movimientos en Tolima, donde posee dos terrenos en el municipio de Líbano, lo que le habría facilitado su acceso a la zona rural, sector preferido por estas estructuras para ejecutar acciones delictivas, de acuerdo con el impreso.

Mientras avanza la investigación, los tres militares heridos están recibiendo atención médica en la Clínica del Trabajador y la Fundación Cardioinfantil.

