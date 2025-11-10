El proceso judicial contra el presunto responsable del asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, tomará un nuevo rumbo debido a un inesperado cambio en la dirección del caso. El juez 37 de Control de Garantías, José Alejandro Hoffman, quien estaba a cargo de este proceso, se vio forzado a apartarse tras sufrir un grave accidente. Este imprevisto judicial obligará a la reasignación de un juez que deberá ponerse al tanto de los detalles de la investigación.

El magistrado Hoffman sufrió una fractura de fémur izquierdo, una lesión que lo mantendrá alejado de los estrados judiciales por un tiempo considerable. Según la información disponible, el juez tendrá una incapacidad médica inicial de al menos 30 días, con la posibilidad de que este periodo se prorrogue, haciendo insostenible su continuidad al frente del delicado caso.

Ante esta situación, y para no retrasar el proceso contra el presunto asesino de Moreno, el juez Hoffman tiene previsto radicar una comunicación formal ante el Centro de Servicios Judiciales. En esta carta solicitará su relevo inmediato y la reasignación expedita del proceso a un nuevo despacho. Esta solicitud busca garantizar la continuidad de las audiencias y evitar dilaciones que afecten los términos legales del caso, de acuerdo con datos del periodista José Andrés González.

La reasignación del caso se convierte en un punto de inflexión, ya que el nuevo juez o jueza deberá familiarizarse rápidamente con todos los detalles y pruebas presentadas hasta el momento, ya que Hoffman venía siendo el encargado de llevar la audiencia de Juan Carlos Suárez, el hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno.

¿Cuándo será audiencia de Juan Carlos Suárez?

El próximo miércoles 12 de noviembre será una fecha crucial en el proceso judicial por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. A partir de las 9:00 a. m., en audiencia, se definirá la situación jurídica de Juan Carlos Suárez, el único procesado y capturado por este trágico suceso. La expectativa se centra en la decisión de si Suárez deberá continuar su proceso penal recluido en un centro carcelario de Bogotá, o si recibirá alguna medida alternativa mientras avanza la investigación. Este paso es fundamental para los familiares de la víctima y la opinión pública que sigue de cerca el desenlace del caso.

Mientras la justicia determina su futuro, Juan Carlos Suárez permanecerá detenido en la estación de policía de Barrios Unidos, lugar donde se encuentra recluido desde el momento de su captura. Esta detención provisional en la estación se extenderá hasta el mismo día de la audiencia. La decisión de enviarlo a una cárcel de la capital o concederle la libertad condicional marcará un hito inmediato en el caso de Moreno.

