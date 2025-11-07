Este viernes, 7 de noviembre, se iba a llevar a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, uno de los responsables en el asesinato de Jaime Esteban Moreno hace una semana. Dicha situación se iba a llevar a cabo sobre las 2:30 de la tarde, por lo que todas las partes se hicieron presentes, como la Fiscalía, la defensa y los demás actores implicados.

Sin embargo, al momento de entrar y los ciudadanos estar pendientes por ser un caso tan mediático, se informó que no se iba a poder llevar a cabo la audiencia y que tocaba aplazarla, por lo menos, casi una semana.

Según se dio a conocer, el juez del caso, José Alejandro Hoffman, quien tiene una discapacidad física, se tropezó esta mañana y sufrió de fuertes lesiones ocasionadas por la caída, por lo que tuvo que desplazarse hasta la Fundación Santa Fe para que le revisaran las heridas.

Dicho desplazamiento se dio justo a la hora de la audiencia, por lo que se aplazó la misma para el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

Cómo fue el asesinato de Jaime Esteban Jaramillo

La noche del 31 de octubre, que prometía ser una celebración festiva de Halloween, se convirtió en un drama fatal para Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes.

El joven, disfrazado como el icónico Tyler Durden de la película ‘El club de la pelea’, asistió a una fiesta organizada por la facultad de Arquitectura y Diseño en la discoteca Before Club, ubicada en la avenida Caracas con calle 63, en la localidad de Barrios Unidos. Luego de disfrutar de la velada, Jaime salió del lugar alrededor de las 3:25 a.m. junto a un amigo, sin imaginar que minutos después sería víctima de una agresión salvaje.

El ataque ocurrió a pocas cuadras del bar, en la calle 64 con carrera 14. Según testimonios y videos de cámaras de seguridad revelados por la Fiscalía General de la Nación, Jaime y su compañero fueron interceptados por un grupo de cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, todos disfrazados.

El principal agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, con el rostro pintado de rojo y negro, se acercó sin mediar palabra y propinó un golpe contundente en la nuca de Jaime, derribándolo al suelo.

Mientras la víctima yacía indefensa, Suárez continuó la golpiza con puñetazos, uniéndose un segundo hombre —identificado como Ricardo González Castro, aún prófugo y disfrazado de conejo negro— quien lo remató por la espalda. Las mujeres implicadas, Kleidymar Fernández Sulbarán (venezolana) y Bertha Parra Torres (de Popayán), no pertenecían al círculo de Jaime y, según testigos, gritaron frases como “¡Ahí tiene para que siga acosando!”, insinuando un supuesto acoso no verificado como móvil del crimen.

A pesar de los esfuerzos de su amigo por reanimarlo y la rápida atención médica, Jaime fue trasladado a un centro asistencial donde sucumbió horas después por un trauma craneoencefálico severo.

La universidad emitió un comunicado de condolencias, destacando el “inmenso dolor” de la comunidad académica. Suárez Ortiz fue capturado ese mismo día e imputado por homicidio agravado; un juez ordenó su detención en centro carcelario el 6 de noviembre. Las mujeres fueron retenidas inicialmente pero liberadas por falta de pruebas directas.

La Fiscalía rastrea a González Castro con videos clave y perfiles faciales, mientras el caso causa indignación por la impunidad en entornos nocturnos. La familia de Jaime exige justicia plena en esta tragedia que expone la vulnerabilidad juvenil en la capital.

