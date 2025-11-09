Este domingo 9 de noviembre se registró una nueva fuga masiva en la Estación de Policía de Barrios Unidos, en el noreste de Bogotá. Según las primeras informaciones, un total de ocho reclusos aprovecharon el momento en que un custodio ingresó para realizar labores de limpieza en las instalaciones, abalanzándose sobre él.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Juan Carlos Suárez podría quedar en libertad: advierten por falla que habría en proceso legal)

El intento de fuga involucró a aproximadamente 15 presos, pero cuatro de ellos lograron escapar mientras que los otros fueron detenidos y cuatro resultaron heridos durante el altercado.

La reacción de los agentes de la policía fue inmediata. Cuando los reclusos intentaron escapar, se desató una serie de enfrentamientos en los que varios de los internos utilizaron armas blancas para intimidar a los custodios. Fue en medio de este caos cuando un guardia, quien se encontraba con su arma de dotación, abrió fuego, alcanzando a cinco de los reclusos.

Lee También

Afortunadamente, estos presos fueron trasladados a la estación médica y, según los informes, se encuentran fuera de peligro.

En cuanto a los reclusos fugados, las autoridades activaron de inmediato un ‘plan candado’ en Barrios Unidos y las localidades aledañas, con el fin de capturarlos lo más rápido posible. Aunque el plan de recaptura incluyó un fuerte despliegue policial en la zona, la fuga sigue siendo motivo de preocupación debido a la violencia con la que se produjo el incidente.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, ofreció detalles de lo sucedido en una entrevista con Noticias Caracol. Según Cristancho, los custodios estaban cumpliendo con la rutina diaria de entregar comida y hacer el aseo de la celda cuando los reclusos atacaron a los dos encargados.

“Estas personas se abalanzaron sobre los custodios, los intimidaron con armas blancas y provocaron una fuga masiva de 15 personas”, dijo Cristancho.

En relación con los reclusos involucrados en la fuga, se confirmó que Juan Carlos Suárez, quien también se encontraba en la estación, no participó en el intento de fuga y permanece bajo custodia en el mismo lugar. Suárez está señalado de participar en el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes, Juan Moreno Jaramillo.

El incidente ha puesto nuevamente en evidencia las vulnerabilidades en el sistema penitenciario y la importancia de mejorar los protocolos de seguridad para evitar que situaciones como esta se repitan.

Las autoridades continúan con la búsqueda de los fugados, mientras se mantiene el operativo de recaptura en marcha. La noticia sigue en desarrollo, y se espera que se revelen más detalles en las próximas horas.

* Pulzo.com se escribe con Z