Petro calificó como un “acto de barbarie” las acciones recientes en el Caribe contra comunidades pesqueras pobres, que atribuyó implícitamente al gobierno del presidente Donald Trump.

Durante su intervención, Petro pidió que América Latina y la Unión Europea adopten una posición conjunta frente a estos hechos, que calificó de autoritarios y contrarios al Derecho Internacional Humanitario.

Señaló que ambas regiones deben convertirse en un “faro democrático” capaz de denunciar y actuar contra cualquier forma de barbarie, defendiendo la soberanía, el multilateralismo y la democracia global frente a todo tipo de despotismo o imperialismo.

En redes sociales, el mandatario también hizo un llamado a retomar la “idea de Bolívar” mediante la conformación de una confederación de naciones soberanas inspirada en la Gran Colombia, con un parlamento común y una presidencia colegiada similar al modelo de la Unión Europea.

Lee También

Petro ha insistido en los últimos días en esta propuesta integracionista, que busca fortalecer la unidad regional ante las presiones externas.

Su pronunciamiento ocurre mientras critica los bombardeos estadounidenses a embarcaciones en el Caribe, que considera ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.