El anuncio sobre la victoria de Zohran Mamdani, quien fue elegido como alcalde de Nueva York, provocó reacciones en el panorama político internacional. Entre los mandatarios que se pronunciaron está Gustavo Petro, aunque con un mensaje bastante mesurado.

Petro compartió una imagen en redes sociales que muestra un encuentro con Mamdani durante su última visita a Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de la cual le retiraron la visa estadounidense al dirigente colombiano.

Sin embargo, pese a que el triunfo de Mamdani representa una dura derrota para Donald Trump y su partido republicano, el jefe de Estado colombiano optó por publicar las imágenes sin celebrar públicamente la noticia.

El gesto de Petro adquiere relevancia simbólica dentro del contexto político actual, especialmente por la afinidad ideológica que existe con el vencedor, quien se ha declarado públicamente “socialista”, según la Agencia AFP.

¿Quién es el nuevo alcalde de Nueva York?

Zohran Mamdani, político de origen ugandés e indio, representa una figura multicultural y diversa dentro del liderazgo urbano de Nueva York. Su elección marca un hito histórico en la representación política de minorías y consolida un mensaje de apertura y transformación social.

Su programa de gobierno se enfoca en reducir la desigualdad económica y fortalecer los derechos sociales, propuestas que conectaron ampliamente con el electorado neoyorquino.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

