Momentos claves se viven en la investigación de las autoridades locales y nacionales quienes se encuentran en torno al sonado caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de la Universidad de Los Andes, quien murió tras una violenta agresión ocurrida en la discoteca Before Club. En medio de este conflicto, la concejal del Centro Democrático Sandra Forero solicitó una minuciosa investigación a este establecimiento, propiedad de la congresista María del Mar Pizarro.

El crimen consternó a la sociedad colombiana y movilizó a la opinión pública. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado desde Catar a no politizar la tragedia. “Es abusivo y violento que se use la muerte para fines políticos”, dijo el presidente en X, añadiendo que quien tenga información sobre los agresores debe entregarla a las autoridades.

Sin embargo, Forero insistió en la necesidad de controles y verificaciones en cumplimiento de normas de ruido, horario y condiciones laborales, resaltando que la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) son fundamentales en dichos lugares. “Nos preocupa el cumplimiento de las normativas y la seguridad”, afirmó Forero en sus redes sociales.

“No estoy politizando nada. Estoy pidiendo que se haga inspección ,vigilancia y control a Before. No tiene nada que ver que sea de la señora María del Mar Pizarro. Si me resulta extraño que el presidente se meta en mi labor como Concejal. De pronto eso si tiene que ver con quien es la propietaria”, le dijo la cabildante al mandatario.

Por su parte, la congresista María del Mar Pizarro se mostró solidaria con la familia de Moreno. Hasta el momento, no se ha solicitado formalmente acceso a las cámaras de seguridad del club, las cuales podrían ser cruciales para esclarecer el caso.

Anteriormente, estas fiestas eran celebradas en espacios como Kaputt y Theatron, pero recientemente se mudaron al bar Before, cambio que ha producido insatisfacción en el público asistente por las condiciones deficientes del lugar, según detalla El Tiempo.

Un asistente a la fiesta, que prefirió reservar su identidad, compartió su experiencia: “Desde la fila para entrar se sintió el caos. Vender demasiadas entradas para un espacio tan reducido solo podía terminar mal. El bar estaba concurrido, la seguridad desbordada y el clima se tornó peligrosamente tenso”, relató al periódico.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.