Con profundo dolor, los papás de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes que murió en confusas circunstancias el 31 de octubre, difundieron un comunicado en el que describen la pérdida como “el peor dolor que un padre, una madre y una familia pueden experimentar”.

(Vea también: Muestran foto del estudiante de los Andes que murió luego de golpiza en fiesta de Halloween)

En la carta, firmada por Mónica Jaramillo Buitrago y Jaime Alberto Moreno Gutiérrez, los padres recuerdan que su hijo murió en medio de hechos “violentos y desmedidos”, los cuales ya se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Este es el comunicado de los padres de Moreno, publicado por el periodista Ricardo Ospina:

Lee También

Los padres del joven estudiante de ingeniería de sistemas de @Uniandes Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien murió violentamente, presuntamente asesinado, exigen que la justicia actúe para esclarecer los hechos “completamente violentos y desmedidos” en los que falleció su hijo,… pic.twitter.com/jlS3SjAt77 — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 1, 2025

Jaime Esteban Moreno, un joven brillante y querido por su comunidad

El comunicado resalta que Jaime Esteban era el hijo mayor del hogar, un “excelente ser humano, la más hermosa persona”, querido no solo por su familia sino por sus amigos y compañeros. “Con su hermano menor eran los más amigos y se tenían el uno al otro”, escribieron sus padres.

(Vea también: Muerte de estudiante de los Andes revive fantasma de caso Colmenares: tantas similitudes asustan)

A sus 20 años cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes, era bilingüe y se preparaba para aplicar a un intercambio académico en Finlandia. También formaba parte de la selección de ajedrez de la universidad, como lo había hecho antes en el colegio San Bartolomé La Merced, donde se graduó en 2022.

Según su familia, era “un gran programador, apasionado y muy hábil en el desarrollo de aplicaciones novedosas para equipos celulares”.

Los padres de Jaime Esteban manifestaron que su muerte ha dejado a la familia “totalmente destruida” y que confían en que la justicia colombiana esclarezca los hechos y castigue a los responsables.

“Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único, auténtico, católico, y dejó una familia totalmente destruida; le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”, expresaron.

“Confiamos en la justicia colombiana para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la ley”, agregaron.

La muerte de Jaime Esteban Moreno está siendo investigada por la Fiscalía, luego de que la Policía reportara que el joven fue agredido durante una riña en la madrugada del 31 de octubre, en el norte de Bogotá. Por este caso, dos mujeres y un hombre fueron capturados y están pendientes de legalización de su detención.

La Universidad de los Andes, por su parte, lamentó profundamente el hecho, activó sus protocolos de acompañamiento a la comunidad estudiantil y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.