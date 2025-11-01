Una noche de Halloween en la localidad de Barrios Unidos (Bogotá) terminó en tragedia luego de la agresión a un estudiante de la Universidad de los Andes en las afueras de un bar.

El joven, que murió en la noche del 31 de octubre, fue identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo. De acuerdo con W Radio, la víctima recibió atención médica en el hospital Simón Bolívar, a donde fue ingresado en la madrugada de ese día.

Lo que comenzó como una noche de disfraces y diversión, que inició el 30 de octubre, terminó en tragedia cuando tres personas, dos mujeres y un hombre, atacaron a Jaramillo, de 20 años, según informó Caracol Radio.

El estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas se encontraba en un bar disfrutando con amigos cuando fue agredido. Las circunstancias exactas que originaron el ataque aún permanecen bajo investigación.

Capturan a tres personas por muerte de estudiante de Los Andes en Bogotá

La Policía capturó a los tres presuntos agresores en el mismo lugar del incidente. Así lo confirmó el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, a la segunda emisora citada.

“Esas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal entre ellos. La patrulla se encuentra en el sitio de manera inmediata y activa todos los protocolos”, indicó el uniformado.

Este suceso ocurrido en un espacio público y durante una celebración masiva despierta preocupación porque recuerda el caso de Luis Andrés Colmenares, quien estudiaba en el mismo centro educativo.

