En las últimas horas, se difundió la información sobre la muerte de un estudiante de la Universidad de Los Andes luego de, al parecer, ser agredido por compañeros de estudio en una fiesta de Halloween.

Así lo dio a conocer W Radio, que aseguró que el joven fue trasladado en la madrugada del 31 de octubre de 2025 al Hospital Simón Bolívar luego de recibir lesiones en una reunión que se celebró el jueves 30 de octubre; y hacia las 7:00 p. m., habría muerto.

De acuerdo con Caracol Radio, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó los hechos y aseguró que hay tres personas capturadas, aunque no se revelaron sus identidades.

El caso revive el drama de la familia Colmenares, que sufrió la pérdida de Luis Andrés Colmenares, quien pertenecía a la misma institución educativa y cuya muerte, en el marco de la misma celebración, aún despierta dudas.

Hermano de Luis Andrés Colmenares reaccionó a caso similar al de su hermano

En este sentido, Jorge Colmenares publicó un trino en el que se mostró impactado por la noticia y cuestionó que se repita una historia similar a la de su hermano.

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”, afirmó el exconcejal.

¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) November 1, 2025

Además, rechazó la violencia en este tipo de celebraciones, sobre todo en el ámbito universitario, y a vivirlas en paz para evitar tragedia al recordar el dolor que siente cada vez que llega esta fecha.

“A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente”, agregó.

