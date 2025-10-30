Han pasado 15 años desde la trágica noche del 31 de octubre de 2010, cuando la muerte de Luis Andrés Colmenares marcó a Colombia y dio inicio a uno de los casos judiciales más sonados del país. A pesar del paso del tiempo, el misterio sobre lo que ocurrió aquella madrugada en el parque El Virrey sigue latente, y su familia continúa cargando con el peso de una historia que nunca ha terminado de cerrarse.

En diálogo con ‘Bajo Sospecha’, el pódcast judicial de Pulzo.com, Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés, habló sin reservas sobre cómo ha sido vivir estos años después de la pérdida y el impacto que tuvo en su vida personal, profesional y familiar.

El joven político también contó que fue su hermano quien lo inspiró a estudiar Derecho: “Usted tiene que ir a estudiar derecho, entonces prácticamente antes de morir me estaba guiando, y luego al entrar a esa carrera en pleno auge del caso de mi hermano, no era fácil, porque fue el ejemplo de muchas clases para la facultad de derecho en distintas universidades”.

Crecer sin Luis Andrés Colmenares

Con la voz entre la nostalgia y la firmeza, Jorge aseguró que el camino ha sido duro, pero necesario: “Crecer no fue sencillo, fue difícil, pero, sin embargo, 15 años después puedo decir que valió la pena la lucha de la familia”.

El vínculo con su madre también fue uno de los puntos más sensibles de la conversación. “Esa misma noche me dijo que yo tenía que ser el hombre de la casa. […] Me puso como tarea de vida la protección hacia ‘la gorda’, como le decimos a ella”, expresó.

Colmenares reconoció que cada aniversario revive el dolor y las críticas de quienes lo señalan: “Ya llegan estas fechas y siempre empiezan los comentarios de ‘otra vez viene la familia a hablar del crimen de su hijo’. […] Algunos malintencionados llegaron a decir ‘se está valiendo de la muerte de su hermano para hacer política’. ¿Quién se vale de la pérdida de un ser querido?”.

El drástico cambio que hubo en la familia de Luis Andrés Colmenares

“Créame que yo nunca me hubiera ingresado en la vida pública si esa noche mi hermano hubiera llegado a la casa. […] Estaríamos felices disfrutando de un gran profesional que ya tendría una familia grande y numerosa, pero nosotros no escogimos eso; nos obligaron a llegar ahí”, añadió.

A pesar de todo, Jorge afirma que la familia ha encontrado nuevas formas de recordar a Luis Andrés con serenidad. “El concepto de 31 y el 24 (de diciembre) ha cambiado, en un momento de recordar con alegría, con entusiasmo, porque yo sé que él nos va a esperar”, mencionó.

Incluso, contó que apenas el año pasado logró salir un 31 de octubre: “Ni siquiera salí disfrazado ni nada. […] Cuando mi hijo me diga ‘papá, quiero disfrazarme’, mi hijo también tiene ese derecho”.

A quince años del caso que estremeció al país, los Colmenares siguen exigiendo verdad y justicia, mientras el recuerdo de Luis Andrés continúa marcando la memoria colectiva de los colombianos.

