Para la familia Colmenares, el 31 de octubre cambió para siempre hace 15 años. La muerte de Luis Andrés en la zona Rosa de Bogotá y todo el suplicio que ha significado el misterio detrás del fallecimiento.

Esta fecha está acompañada de la celebración de Halloween, un día para disfrazarse, pedir dulces y salir de fiesta. Sin embargo, para los integrantes dejó de ser esto, luego de que su hijo apareciera en el caño del Virrey sin vida, justamente, después de salir a celebrar este día.

(Vea también: Parapsicólogo contó qué pasó realmente con Andrés Colmenares: dio presunta razón del crimen)

¿Qué hace el hermano de Colmenares en Halloween?

En entrevista con el programa ‘Bajo sospecha’, de Pulzo.com, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, contó cómo es para él y para su familia el 31 de octubre. Ese día dejó de ser festivo, para convertirse en un día de memoria y recuerdos.

“El duelo para cada uno es diferente. Volví a salir un 31 de octubre hasta el año pasado. No salí disfrazado ni nada, había un evento, donde yo dije ‘los acompaño, pero entiéndanme que yo no me quiero disfrazar y nos alegramos y todo, pero no me siento cómodo disfrazándome’. Por lo menos ya salí un día de esos”, contó.

A su vez, Jorge habló de su hijo, quien es pequeño y en cualquier momento querrá disfrazarse. Frente a ello, contó que no se lo puede prohibir. “Cuando mi hijo me diga: ´papá, quiero disfrazarme’, yo tuve el derecho de soñar ese día que yo era alguien, que todos aprovechamos para entrar en un personaje, ser un superhéroe, un piloto de carreras, mi hijo también tiene ese mismo derecho”.

(Vea también: Papá de Luis Andrés Colmenares reveló decisión que tomó su familia sobre el caso, luego de 15 años)

Mensaje del papá de Colmenares a quienes cometieron el crimen

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, habló con Pulzo sobre el profundo dolor que sigue viviendo casi 15 años después de la muerte de su hijo y la frustración por la falta de justicia en el caso. “Hay pruebas suficientes para que se esclarezca el caso y aún así los vacíos legales no han permitido que los responsables paguen”, afirmó, asegurando que cada mes de octubre revive el sufrimiento con los aniversarios y las críticas que resurgen en redes.

“Lo único que le pido a Dios es que nadie tenga que vivir lo mismo, porque es muy fácil señalar sin saber lo que se siente”, expresó conmovido.

(Lea también: ¿Algún día se resolverá el caso de Luis Andrés Colmenares? Parapsicólogo detalló qué ocurrirá)

El padre del joven estudiante de Ingeniería Industrial también aseguró que, aunque ha perdonado, confía en que la justicia divina se encargará de quienes hicieron daño a su hijo. “Si aquellos que tuvieron que ver con el crimen de Luis no nos permitieron seguir soñando con él, yo le pido a Dios que no los deje dormir. Yo los perdoné, pero que Dios haga su propia justicia”, dijo. Además, reiteró que la familia no dejará de insistir hasta conocer la verdad: “Esa noche todos los que estaban con Luis saben qué pasó y tienen responsabilidad por acción o por omisión”.

Pulzo.com presenta la segunda entrega de su especial conmemorativo por los 15 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares. En el primer capítulo, el parapsicólogo Edwin Ocampo contó lo que, desde su visión, percibe de aquel día en el que perdió la vida el joven estudiante de la Universidad de los Andes. Así fue:

