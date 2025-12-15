Luis Fernando Velasco compareció ante la Fiscalía para la audiencia de imputación de cargos. En la diligencia judicial, el exministro del Interior aseguró haber recibido presiones directas desde la Presidencia de la República para vincular a Olmedo López en la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Olmedo, un dirigente de la izquierda de este país, llegó a la dirección de la UNGRD, y a decir verdad, nunca debió llegar ahí. Señora magistrada, a (la) Presidencia le advirtieron en comunicación que se consiguen medios abiertos que contra él se le ha pedido una investigación penal por defraudar a su socio en una empresa en su tierra”, indicó Velasco.

Además, según su testimonio, Laura Sarabia, asesora del entonces presidente Gustavo Petro, le pidió de manera expresa efectuar ese nombramiento durante su corto periodo al frente de la entidad, en abril de 2023.

“Señora magistrada, déjeme contarle un episodio que no es menor. En abril del 2023, fui encargado por cerca de 30 días de la dirección de la UNGRD y, estando en el acuerdo, en el encargo, la doctora Laura Sarabia, por instrucciones del señor presidente, me pidió vincular al señor Olmedo en un encargo directivo en esa entidad”, agregó el político.

Velasco relató ante la magistrada del caso que, luego de reunirse con López, optó por no acatar la instrucción proveniente de la Presidencia, decisión que marcó un distanciamiento con sectores del Gobierno.

¿Qué dijo Luis Fernando Velasco sobre acusaciones de Olmedo López en su contra?

El exministro también cuestionó la credibilidad que la Fiscalía General de la Nación otorga a López, quien figura como testigo principal en un proceso en el que enfrenta señalamientos por presuntos actos de corrupción dentro de la UNGRD.

“La Fiscalía, en su papel de acusadora, se enamoró de esas pruebas y olvidó algo fundamental que desde el acto legislativo 03 del 2002 le encomendamos que, si bien debía buscar pruebas para acusar, no podía olvidar el principio de objetividad para contrastar pruebas y ayudar a encontrar la verdad”, agregó.

La entidad, encargada de proteger a la población frente a emergencias y desastres naturales, quedó envuelta en un escándalo por presunta malversación de recursos públicos. Las investigaciones apuntan a la posible participación de altos funcionarios en hechos irregulares ocurridos entre mayo de 2023 y febrero de 2024.

Por su parte, Olmedo López sostuvo que directivos de alto nivel, entre ellos Velasco, habrían dado instrucciones para frenar proyectos dirigidos a determinadas comunidades, mientras se favorecían acuerdos con congresistas cercanos al Gobierno.

Las imputaciones contra el exministro incluyen delitos como concertación para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Velasco rechazó de forma categórica estos señalamientos y reiteró que no tuvo responsabilidad alguna en el ingreso de López al Ejecutivo.

En declaraciones recientes, Velasco explicó: “Aunque durante mi gestión en el Ministerio del Interior se dio el nombramiento de López, ese respaldo vino directamente desde la Presidencia de la República. No puede entenderse como una cuota política mía, sino como una determinación adoptada por el entonces presidente Gustavo Petro”.

