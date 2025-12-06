El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo vinculado a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según comunicaciones reveladas recientemente.

Se trata de unos chats entre Laura Sarabia y Luis Carlos Reyes, los cuales muestran que la ahora embajadora de Reino Unido le pedía al exdirector de la Dian un puesto para una persona que presuntamente estaba vinculada al caso de ‘Papá pitufo’.

En las mismas conversaciones, Sarabia consulta detalles sobre ese nombramiento. Por su parte, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y exministro, señala que informó al mandatario sobre el tema y que cumplió con su responsabilidad institucional. “No oculté la información”, afirmó en los intercambios que quedaron documentados como parte del proceso.

Semana dio a conocer parte de las conversaciones por WhatsApp que Reyes sostuvo con Sarabia y que adjuntó como pruebas en un correo enviado a la Corte Suprema de Justicia.

La denuncia presentada ante la justicia se fundamenta en las comunicaciones y en la declaración formal de Luis Carlos Reyes, quien amplió su testimonio en la Corte con detalles y soportes documentales.

“¿Ya se hizo el nombramiento?”, habría preguntado Sarabia a Reyes, de acuerdo con los pantallazos e información citada por la revista. Frente a esto, el exdirector de la Dian habría respondido:

“Ya firmé la resolución, que se está numerando y comunicando”, escribió Reyes; sin embargo, el funcionario le habría advertido que la mujer, a la cual se le estaba imponiendo para un puesto, estaba señalada de vínculos con el ‘zar’ del contrabando.

“Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys que también debió llegar a la Presidencia”, escribió Reyes en el chat; sin embargo, sobre esa información Sarabia no dijo nada y solo agradeció.

¿Quién era la funcionaria de la Dian señalada de vínculos con alias ‘Papá pitufo’?

La funcionaria mencionada en el escándalo es Gladys Reina Villavicencio, una empleada adscrita a la DIAN en la sede de Buenaventura, un punto estratégico para el control aduanero en el país. Su nombre apareció en el centro de la polémica luego de que se conocieran denuncias formales que la señalaban de mantener presuntos nexos con estructuras de contrabando asociadas al señalado alias ‘Papá Pitufo’, investigado por liderar una red dedicada a manipular procesos aduaneros y facilitar el ingreso irregular de mercancías.

Según la información revelada en el proceso, Villavicencio habría sido mencionada en una denuncia interna que describía supuestos pagos de coimas y favores económicos dirigidos a su entorno familiar, hechos que la relacionaban directamente con actividades irregulares en el puerto.

“Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, seccional de impuestos y aduanas Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio, identificada con la cédula XX, por todas las coimas que ha venido recibiendo en el puerto de Buenaventura, por el contrabando”, se lee en el documento citado por Reyes.

A pesar de esos señalamientos, su nombre fue impulsado para ocupar un cargo dentro de la entidad en Buenaventura, situación que generó preocupación por tratarse de una zona donde el control aduanero resulta crucial para combatir el contrabando.

