Durante uno de los discursos del presidente Gustavo Petro, se registraron momentos de tensión luego de que una asistente interrumpiera su intervención para solicitar apoyo a las plazas de mercado.

La mujer centró su petición en las plazas de San Agustín, destacando su importancia para las economías populares de los municipios, ya que representan un sustento para numerosas familias.

“Le pedimos con todo respeto apoyar las plazas de mercado con todos los recursos, ya que son las economías populares de los municipios (…) entonces apoyarlas, sobre todo de San Agustín”, manifestó la ciudadana.

Sin embargo, el presidente no respondió de manera directa, ni se refirió al tema, sino que continuó con el desarrollo de su discurso. Este tipo de interrupciones se ha vuelto frecuente en eventos de la Presidencia.

Hombre le gritó mentiroso a Gustavo Petro

Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando una persona interrumpió una referencia a una sanción legal para llamarlo “mentiroso”. En lugar de detener el acto, Petro invitó a esa persona a debatir, lo que llamó la atención por el manejo inesperado de la situación.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.