Una vez más, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del general Juan Miguel Huertas después de conocerse por reportes periodísticos sobre posibles vínculos del oficial con las disidencias de ‘Calarcá’. Al respecto, el primer mandatario ha hecho énfasis en que todo sería un montaje de otros oficiales que habrían salido de la institución en medio de distintas depuraciones.

Este jueves 4 de diciembre, Petro dio una nueva declaración al respecto y aseguró que los señalamientos no vienen de equipos decomisados a alias ‘Calarcá’, como indican reportes de Noticias Caracol, sino que es de una declaración de hace unos meses.

“Me gusta llegar a la verdad de las cosas. Miente la prensa cuando dicen que las pruebas son de unos aparatos electrónicos capturados hace 16 meses. No hay ninguna prueba contra el general Huertas. Usan una cosa para mezclarla con otra”, fue la declaración de Petro.

“Están viendo si le entregan pruebas a Estados Unidos para ver si es cierto, como dice un mandatario calumniosamente, que tengo relación o soy jefe de un grupo narcotraficante”, agregó el mandatario.

Según explicó el presidente, existen múltiples indicios que indicarían que “se la quieren cobrar” al general Huertas. El mandatario añadió que todo quedó consignado “en una carta de un preso. Un preso que cogieron hace un tiempo y le ofrecen libertades para atacar al general Huertas”.

Al presentar el caso como parte de una presunta disputa interna por los ascensos, el presidente Petro planteó la necesidad de modificar por completo el sistema actual. En su intervención, el mandatario instruyó avanzar hacia “un sistema objetivo de ascensos, con puntajes en la vida militar para ver quiénes ascienden”.

General Huertas fue retirado de sus funciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el general Juan Miguel Huertas dejó de ejercer sus funciones como comandante del Comando de Personal del Ejército Coper, en medio de la discusión pública que rodea su caso. La controversia creció después de que se divulgara un documento firmado por el oficial, aun cuando la Procuraduría le había impuesto una suspensión por tres meses. Frente a esto, el ministro recalcó: “Él no sigue ejerciendo sus funciones, desde el día de ayer no sigue ejerciendo sus funciones”.

Sánchez aclaró que la suspensión exige cumplir una cadena de trámites administrativos que deben pasar por varias autoridades. Sobre ese proceso, detalló: “Lo que pasa es que son procedimientos que hay que cumplir. Si bien es cierto [que] salió el fallo, se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República, decreto que radiqué el día de ayer y está en revisión jurídica; esperamos que salga pronto”.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.