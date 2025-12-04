La contienda presidencial de 2026 sumó este jueves un capítulo contundente: Abelardo De la Espriella entregó 4.869.407 firmas ante la Registraduría Nacional, una cifra que supera con amplitud el umbral exigido y que se ubica entre las más altas que haya recibido la entidad en procesos recientes.

El aspirante llegó acompañado por seguidores de su movimiento, Defensores de la Patria, que protagonizaron una llegada multitudinaria a la sede electoral. El recorrido venía desde Cali y avanzó por Manizales, Medellín, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Bucaramanga, con paradas que —según su propio equipo— sumaron adhesiones y planillas en cada tramo.

En medio de la entrega protocolaria, De la Espriella fue enfático: no participará en consultas interpartidistas y mantendrá su aspiración en solitario con miras a la primera vuelta, según Caracol Radio.

El movimiento aseguró que continuará en agenda mientras la Registraduría inicia el proceso de revisión y validación de firmas, un trámite que marcará el siguiente paso en su camino electoral.

