El Centro Democrático ha enfrentado recientemente una significativa fractura interna que culminó con la salida de uno de sus más prominentes precandidatos presidenciales, Miguel Uribe Londoño. El periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, dio a conocer las razones detrás de la crisis a través de una conversación privada con el expresidente Álvaro Uribe.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Miguel Uribe Londoño no va más con el Centro Democrático: una llamada de De La Espriella empezó todo)

“No fue un simple hecho aislado lo que llevó a la salida de Uribe Londoño, sino la suma de tres acontecimientos que han ido minando la confianza”, afirmó Morales en su programa radial. La primera desavenencia sucedió a los dos días de fallecer Miguel Uribe Turbay, hijo del exmandatario, cuando Uribe Londoño se presentó en la oficina de Uribe señalando que contaba con el apoyo de la familia para asumir la candidatura presidencial, hecho que, según Álvaro Uribe, resultó no ser cierto.

La segunda fractura se produjo con la presunta intervención de Uribe Londoño en la encuesta interna del partido. El ahora exprecandidato habría intentado influenciar los resultados del estudio, que debía determinar al candidato presidencial del partido, según las indagaciones hechas desde el Centro Democrático. Uribe Londoño, respaldado por sus asesores, refutó las acusaciones calificándolas de “infundadas”.

Lee También

Finalmente, la situación alcanza un punto crítico el fin de semana previo a la expulsión oficial de Uribe Londoño. El abogado Abelardo de la Espriella contactó al expresidente Uribe para informarle que Miguel Uribe Londoño planeaba retirarse del partido y sumar su apoyo a su campaña presidencial. Esta información no solo confirmó las intenciones de Uribe Londoño, sino que también concretó la decisión definitiva de su salida del Centro Democrático.

Estos hechos han dado lugar a diversas interpretaciones. Mientras algunos analistas ven en ellos muestras de una deliberada deslealtad hacia Uribe, otros consideran que reflejan una merma en la confianza depositada en Uribe Londoño debido a su comportamiento a lo largo del tiempo.

Además, Ricardo Ospina, periodista de Blu, aseguró que desde la campaña de Miguel Uribe Londoño le han asegurado que el precandidato estuvo en Barranquilla reunido con el círculo cercano a De la Espriella, quien supuestamente le habría ofrecido ser fórmula vicepresidencial en una posible alianza.

Lee También

Lo cierto es que Miguel Uribe Londoño insiste en que no renunció al proceso y ha solicitado que se rectifique la información difundida por el partido. Pese a esto, su salida del proceso de selección de candidatos parece ser un hecho consumado, en palabras del propio expresidente Uribe.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.