El desenlace de la precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño dentro del Centro Democrático estuvo marcado por una acumulación de tensiones internas que habría quebrado la confianza de la dirigencia. Aunque la decisión se conoció oficialmente este lunes, su origen se remonta a varios episodios previos que, poco a poco, fueron debilitando la relación entre el aspirante y la colectividad.

Uno de los puntos más sensibles surgió tras la comunicación que Abelardo de la Espriella sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta conversación, De la Espriella afirmó que Uribe Londoño le había expresado su intención de abandonar la contienda para sumarse a su campaña. La versión, que el propio Uribe Londoño desmintió después, encendió las alarmas dentro del partido y llevó a Uribe Vélez a consultar a las directivas sobre el trasfondo del asunto.

Parte del Comité Consultivo Ético —integrado por figuras como Juan David Vélez, Gina Benedetti, Felipe García, Juan Felipe Navarrete, Nubia Stella Martínez y Luis Norberto Guerra— fue informada de la situación, aunque no todos conocieron la misma versión. Este organismo, escogido días antes por el directorio nacional, enfrentó así su primera prueba de cohesión.

A partir de ese momento, se aceleró la evaluación sobre el futuro del precandidato, proceso que culminó la noche del domingo 30 de noviembre, cuando se tomó la decisión definitiva con el aval de Uribe Vélez.

Mientras tanto, versiones de prensa anticipaban su salida, lo que llevó a Uribe Londoño a negar cualquier renuncia. Sin embargo, horas más tarde el Centro Democrático confirmó públicamente la terminación de su aspiración, agradeciendo la claridad de De la Espriella y anunciando que el proceso continuará con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Dicen que Miguel Urib Londoño “llegó a dividir” al Centro Democrático

De acuerdo con Semana, más allá de la llamada, el ambiente ya venía cargado con el precandidato presidencial al interior del Centro Democrático.

Según el medio citado, en su llegada a la aspiración presidencial, Londoño “llegó a dividir, a poner sus condiciones y exigencias”.

Entre las inconformidades, hubo inasistencias a foros, tensiones por la contratación de encuestas y contactos no autorizados con AtlasIntel que incomodaron a otros precandidatos como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Incluso, fuentes le dijeron al medio citado que las directivas de la firma encuestadora se comunicaron con Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático, para advertirle que miembros de la campaña de Uribe Londoño habían pedido un tracking electoral.

Estos episodios dejaron a Uribe Londoño aislado y sin respaldo suficiente, hasta desembocar en una decisión que, para el partido, era prácticamente inevitable.

