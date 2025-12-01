La coyuntura política en Colombia se ha sacudido este lunes con el anuncio del Centro Democrático sobre el supuesto retiro de Miguel Uribe Londoño de la lista de precandidatos presidenciales, como se informó en un comunicado este primero de diciembre de 2025. El abogado Abelardo de la Espriella habría informado al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que Uribe Londoño había decidido renunciar para respaldar su candidatura. Todo habría empezado a través de una llamada.

“El dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al dr. De la Espriella”, dice el Centro Democrático.

El Centro Democrático expresa a la opinión pública que: 1. El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella. 2. El… pic.twitter.com/1GkW9XT1VR — Centro Democrático (@CeDemocratico) December 1, 2025

Esta decisión fue tomada en medio de un ambiente de tensión política y de expectación electoral. Según el último sondeo, Iván Cepeda lidera las encuestas con el 31,9 % de la intención de voto, seguido por De la Espriella con el 18,2 % y Sergio Fajardo con el 8,5 %. Uribe Londoño, pese a su retiro, se encontraba en la cuarta posición con el 4,2 %.

Pese a esta información que todavía no es clara, el propio Miguel Uribe Londoño, antes del comunicado del Centro Democrático, había desmentido los rumores sobre su posible salida del partido: “Falso, ni renuncio, ni me renuncian”.

FALSO. Ni renuncio, ni me renuncian. https://t.co/gnjX2EurH6 — Miguel Uribe (@migueluribel) December 1, 2025

El nuevo escenario dentro del Centro Democrático ahora se centra en la candidatura de las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes intentarán aumentar su respaldo tras la decisión de Uribe Londoño. Este hecho podría beneficiar a Abelardo de la Espriella, quien ante el desistimiento de Uribe Londoño, ahora tiene menos competencia interna.

En medio de esta tormenta política, el propio Miguel Uribe Londoño publicó un video visiblemente molesto sobre el comunicado que sacó el partido del que había hecho parte: “Lo reitero: ni renuncio, ni me renuncian. Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie puede decir que he dicho eso, he conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la unidad nacional que necesita Colombia. Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas. Sigo firme en mi aspiración. Pido al Centro Democrático que rectifiquen esa información”.

