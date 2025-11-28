El precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, prometió “hacerse moler” y darlo todo por Colombia para defender la seguridad nacional, en medio de amenazas personales y la reciente tragedia de perder a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. En una entrevista con Mañanas Blu 10:30, Londoño reiteró su compromiso con la campaña presidencial a pesar de las adversidades y expresó su disposición a tomar riesgos personales para su aspiración.

Ante la pérdida de su hijo, quien fue asesinado en el contexto electoral, Uribe Londoño criticó al Gobierno actual, acusándolo de servir a criminales y generar miedo mientras que los delincuentes parecen estar seguros. “Estoy dispuesto a luchar, motivado por el dolor y el deseo de prevenir más tragedias como la que mi familia ha sufrido”, afirmó el precandidato en la emisora.

Esta no es la primera tragedia que sufre la familia Uribe; el asesinato de la esposa de Uribe Londoño, Diana Turbay, también es un hecho que marcó a la familia desde la década de los 80. El propio Miguel Uribe Londoño relató lo duro que ha sido para él sobrellevar esta situación sin su hijo recientemente asesinado.

“Difícilisimo, el dolor me acompañará hasta el final de mis días. Todos los días lo veo, lo veo en mi cabeza, lo que éramos él y yo cuando me escribía en cualquier parte, éramos uno solo y estábamos fundidos en una sola pieza. A él le tocó vivirlo a los 5 años cuando le mataron la mamá y ya me ha tocado vivir esto, como lo que ahora vive María Claudia Tarazona”, contó.

De inmediato, Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blu, visiblemente conmovida, le hizo varias preguntas sobre su rol como padre ya que ha ella le impactó la manera cómo la ha afrontado emocionalmente.

“Usted dice que lo ha perdido todo y que está dispuesto a darlo todo por este país y lo dice después de perder un hijo. Yo lo oigo y me dan ganas de llorar porque yo acabo de ser mamá, entonces me da muy duro y le quiero preguntar: ¿cómo está viviendo ese duelo? y ¿cómo puede ser posible hacer ese duelo y ser precandidato presidencial?”, señaló.

Sobre este tema, el precandidato le dijo a la periodista que, aunque estos hechos le causan un profundo dolor que lo acompañará hasta el fin de sus días, estos también son el motor que impulsa su campaña presidencial. Negando los rumores de renuncia y a pesar de los riesgos, Uribe Londoño enfatizó que su objetivo es aglutinar a una amplia “unidad nacional” en torno a una agenda de seguridad y lucha contra el secuestro, extorsión y narcotráfico para ganar en primera vuelta.

