Durante el programa de ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, la periodista Camila Zuluaga contactó este 23 de enero de 2025 al concejal Jonathan Chaverra, del partido Alianza Verde, después de la denuncia de Claudia Aguirre, su expareja, que el día anterior lo acusó de maltrato en el mismo espacio radial.

Aguirre afirmó en la emisora que, “desde el principio, hubo violencia física y psicológica. Me insultaba, me menospreciaba, y me decía que era fea“. Por esa razón, Zualaga entrevistó a Chaverra este jueves para que contara su versión de los hechos; sin embargo, el concejal evadió varias de las preguntas.

La periodista fue directa y le preguntó a Chaverra que si no eran ciertas las acusaciones de su expareja y que si la ha golpeado, a lo que el representante de Alianza Verde no negó, pero tampoco confirmó, y se limitó a responder que eso “lo tiene que comprobar la Fiscalía“, entidad donde ya reposa la denuncia de Caludia Aguirre.

“Hay un material probatorio. Yo también estuve en la Fiscalía con mi abogado, yo sé que ella aportó un material probatorio y en este momento reposa en las manos de mi abogado, como también un material probatorio que tengo y vamos a demostrar”, puntualizó el concejal de Copacabana, en Antioquia.

Sobre las acusaciones que recibió por parte de su expareja, Chaverra se mostró sorprendido: “Yo escuchaba las declaraciones de Claudia y yo decia: ‘Dios mio, quién es ese monstruo que están mostrando; ¿qué están diciendo?‘. Ella tiene su versión y yo las mías”, agregó.

Sin embargo, ante la pregunta de Zuluaga (¿usted le pegó a ella? Responda sí o no), Jonathan Chaverra tuvo una sorpresiva reacción: “Eso lo va a comprobar la Fiscalía (…) Mi version es esta, es una relación muy tóxica, ella aportó unos materiales. Yo no soy ese mounstro, yo tengo una carrera política”.

Pese a la insistencia de la periodista, Chaverra se mantuvo firme e incluso desvió la conversación: “Eso que lo demuestre la Fiscalía. Usted me va a disculpar, pero usted no es juez, respéteme el debido proceso (…). Déjeme terminar, no se acelere, no se acalore. Usted vivien en Bogota, la gran ciudad…”, comentó Chaverra.

