Con el inicio de la recta final de 2025, la contienda electoral se calienta y toma cada vez más forma. En este sentido, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño dio de qué hablar por sus declaraciones sobre el actual presidente.

En entrevista con un creador de contenido, el padre del senador Uribe Turbay, quien fue asesinado, se refirió al futuro de Colombia en cuanto a tendencia política se refiere.

“Yo creo que la gente no volverá a tener un presidente izquierdista. No el experimento de Gustavo Petro. No va a volver en Colombia un presidente como Gustavo Petro“, indicó el político en diálogo con ‘Dímelo King’.

Sus afirmaciones las sustentó en estudios, que según él se han hecho sobre la forma de pensar de los colombianos. Además, indicó que vendía un nuevo giro hacia un gobierno contrario al actual.

“Eso lo vamos a cambiar todo y vamos a volver a un lugar donde es contrario totalmente a eso. Lo siento y lo hemos visto en las investigaciones que hemos hecho”, agregó el aspirante a la presidencia.

¿Quién es Miguel Uribe Londoño?

Miguel Uribe Londoño es un precandidato presidencial colombiano y abogado, que pertenece al Centro Democrático, cuya decisión de aspirar a la Presidencia está profundamente marcada por el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

Según informó El Tiempo, confirmó su intención de competir por la jefatura del Estado en agosto de 2025, con un mensaje enfocado en la defensa de la justicia, la seguridad y la unidad nacional.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector público y privado, Uribe Londoño se ha destacado por su gestión en áreas de planeación urbana, infraestructura y desarrollo empresarial.

De acuerdo con Infobae, también ha sido líder gremial en entidades como Proantioquia y la Federación Nacional de Cacaoteros, donde consolidó su perfil técnico y su compromiso con el crecimiento económico del país.

A lo largo de su trayectoria, Uribe Londoño desempeñó cargos de relevancia como senador de la República, secretario económico de la Presidencia y directivo en entidades públicas, sumando a ello una sólida trayectoria en el ámbito empresarial.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.