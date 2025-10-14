El Centro Democrático ya definió la fecha en la que dará a conocer a su candidato oficial para las elecciones presidenciales. Los actuales precandidatos en competencia son María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

A través de sus canales oficiales, el partido anunció que el próximo 28 de noviembre de 2025 revelará el nombre del aspirante que representará al movimiento en los comicios de 2026.

Asimismo, se ha establecido que quien resulte elegido contará con el respaldo unificado de los demás precandidatos, quienes trabajarán juntos en la campaña presidencial con el objetivo de llevar nuevamente al Centro Democrático a la Casa de Nariño.

