Las autoridades colombianas investigan un presunto plan para atentar contra tres figuras clave del Estado y la oposición: el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, la senadora Paloma Valencia y la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Petro, lo responsabilizo por cualquier cosa que me pase”: Juvinao, al presidente, por lío con Florián)

La alerta surgió de inteligencia reciente recibida directamente por el presidente Gustavo Petro, lo que llevó a reuniones urgentes con altos funcionarios para reforzar sus esquemas de seguridad, según confirmó la emisora.

La información indica que los atentados pretenden responsabilizar al Gobierno por actos violentos, posiblemente con la participación de integrantes de la fuerza pública retirados.

Lee También

El ministro del Interior, Armando Benedetti; el director de la Policía, general Carlos Triana; y la directora encargada de la Unidad Nacional de Protección (UNP), coordinaron de inmediato el fortalecimiento de los esquemas de seguridad para Rodríguez, Valencia y Juvinao.

Valencia, senadora del Centro Democrático, y Juvinao, representante de Alianza Verde, han sido críticas de las reformas de Petro, especialmente la tributaria y la de salud.

Las autoridades buscan pistas adicionales para desarticular la red, que podría involucrar sicarios y exmilitares, agregó Blu Radio.

Lee También

El supuesto plan evoca el atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio en el Parque El Golfito, donde un sicario de 15 años disparó tres veces, dejando al senador en estado crítico hasta su muerte.

Recientemente, el atentado contra dos activistas venezolanos en Cedritos (Bogotá) y la incineración de un vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella en Arauca han elevado la alerta nacional por la violencia que rodea las elecciones del próximo año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.