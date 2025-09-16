Colombia encara hoy una crisis política debido al nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro del Ministerio de la Igualdad. El actual Gobierno está siendo acusado de haber hecho caso omiso de la Ley de Paridad de Género impulsada en 2024, que requiere que al menos el 50 % de los puestos ministeriales sean ocupados por mujeres, infiriendo así una infracción a este importante estatuto.

En palabras de la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, en Blu Radio, el presidente actual, Gustavo Petro, se encuentra en falta por el reciente nombramiento, pues Florián, quien se autoreconoció como mujer para cumplir con la cuota de género, es identificado como hombre en su documento de identidad y decreto de designación. “Esta maniobra”, según Juvinao, “representa una acrobacia hermenéutica para burlar la ley”. En su opinión, hay suficientes mujeres preparadas para ejercer tales cargos. El Ministerio de la Igualdad fue, de hecho, creado como una reivindicación para ellas[4].

Actualmente, el nombramiento de Florián ha sido suspendido de manera provisional por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La interpretación del tribunal respecto a la Ley 2424 es que está diseñada teniendo en cuenta los términos binarios: hombres y mujeres. Por ende, cualquier inclusión de identidades no binarias o de género fluido con el fin de cumplir con las cuotas de género, requeriría una reforma legislativa.

“Le digo una cosa, se pueden autorreconocer como quieran, si mañana cambian de opinión lo pueden hacer. No pueden utilizar la identidad de género para quebrar las leyes, es para cuestiones legales que son explicitas y se deben cumplir los requisitos”, dijo.

El desacuerdo acerca de este hecho ha elevado la tensión entre Juvinao y Petro, especialmente después de las respuestas del presidente en redes sociales, percibidas como intimidatorias por Juvinao. La representante sostiene que el ministerio debe ser liderado por una mujer, y considera inadecuado aceptar trucos legales que permitan a Florián mantenerse en el cargo..

“El presidente lo que no puede hacer y permítame decir que me sentí amenazada en mi integridad, porque no solamente dijo que no tenía derecho a defender mi ley y dio orden a que alguien haga algo. Presidente Petro, tenga mucho cuidado con ese tipo de declaraciones que usted hace en público sobre los congresistas. Lo interpreto como una amenaza, un hostigamiento y no voy a pecar por exagerada. Presidente Petro, lo responsabilizo de cualquier cosa que me puede pasar, usted está usando un lenguaje profundamente violento y temerario con quienes hacemos nuestro trabajo”, indicó.

Es importante resaltar que la Ley 2424, que modificó la Ley 581 del 2000, tiene como objetivo principal aumentar la participación femenina en cargos públicos a un mínimo del 50 %. Esta ley tiene su fundamento en artículos constitucionales y tiene el respaldo de la Corte Constitucional del país.

