Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en Montería. En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA fue capturado John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, señalado como uno de los grandes engranajes del ‘Clan del Golfo’ y requerido en extradición por Estados Unidos.

El presunto narco era solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Según las investigaciones, tenía la capacidad de enviar una tonelada mensual de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos mediante lanchas rápidas tipo ‘Go-Fast‘.

Quién es alias ‘Bendecido’

Alias ‘Bendecido’ operaba en modalidad de ‘outsourcing’ criminal para la organización, especialmente en Urabá y Córdoba, convirtiéndose en pieza clave para sostener las rutas internacionales del cartel.

Su captura no solo evita la circulación de más de 2,5 millones de dosis mensuales, sino que golpea las finanzas del grupo en más de 30 millones de dólares.

La Policía destacó que este resultado reafirma el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, considerado uno de los principales motores del crimen transnacional y de la violencia en Colombia.

