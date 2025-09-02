En una reciente entrevista, a Dávila le preguntaron por un escenario hipotético en el que ella (siendo presidenta) firmaría la extradición de Gustavo Petro hacia los Estados Unidos.

Ella fue tajante y dijo que si la justicia de ese país lo requiere, entonces ella firmaría la extradición del ahora mandatario.

“Si tiene un expediente con pruebas y la Corte hace su trabajo, revisa y todo está bien, sí. Al que toque. Al que sea bandido hay que llevarlo ante la justicia, no importa quién sea”, apuntó Dávila.

Eso sí, resaltó que no perseguirá a nadie. “Lo que no puede ser es volverse una persecución o armarle un proceso. Pero si ha cometido delitos y Estados Unidos lo requiere, pues qué le vamos a hacer”, sentenció.

Horas antes, Dávila había criticado duramente la nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Según lo radicado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la iniciativa busca recaudar $ 26 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación en 2026.

Sin embargo, Dávila sostiene que dichos recursos no se destinarán a programas sociales ni a resolver problemas ciudadanos, sino a “comprar conciencias” y garantizar la permanencia del proyecto político del Pacto Histórico en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En un video difundido en su cuenta de X, la aspirante pidió al Congreso hundir la reforma tributaria, a la que calificó como una “chequera más gorda” para que Petro pueda mantenerse en el poder. Aseguró que esta medida representa una amenaza para la transparencia electoral y advirtió que, de aprobarse, podría comprometer la democracia del país.

Al mismo tiempo, Dávila aprovechó para exponer algunas de sus propuestas de campaña. Entre ellas se destacan la reducción del gasto público, la disminución del tamaño del Estado mediante la fusión de ministerios y entidades, y la implementación de un plan económico serio que recupere la confianza de los inversionistas.

También alertó que la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional podría dar a Petro mayorías que pondrían en riesgo los comicios de 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.